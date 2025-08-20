為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    稱醉男砸早餐店「情緒失控不適逮捕」 網出征Google灌1星 派出所急關閉評論

    男子借不到廁所就毀損店家商品。（記者蔡彰盛翻攝）

    男子借不到廁所就毀損店家商品。（記者蔡彰盛翻攝）

    2025/08/20 13:31

    歐祥義／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新竹市林森路前天清晨爆發有早餐店家只因不出借廁所，竟遭李姓男子2度砸店及甩巴掌的嚴重治安事件，且警方消極的處置作為也引發全民憤慨，網友們紛紛到新竹市警察局第三分局南門派出所 GoogleMap留下1星負評，派出所也緊急關閉評論，而網友們也轉出征新竹市警察局第三分局南門派出所臉書粉專。

    新竹市李男走進林森路一家早餐店想借廁所遭婉拒，竟砸毀商品口出惡言，第三警分局南門派出所警方到場後將他帶回所，沒想到該男1個多小時隨即又回到店外咆哮叫囂，第三警分局南門派出所所長胡育任稱，因為李男情緒失控，不適合逮捕，經告誡後讓他離去。而李男被放走後又回到早餐店門口，點起香菸吞雲吐霧，對著店家叫囂，嚇壞老闆娘，當場哭著哀求「你不要再來了，我們怕你了！」

    民眾得知事件後都感到非常憤怒，李男的臉書貝肉搜出來，新竹市警察局第三分局南門派出所臉書粉絲專頁與GoogleMap紛紛被出征洗版「你各位情緒都太穩定了，這樣是會被抓的喔」、「原來喝酒可以免做筆錄跟羈押可以亂砸店」、「警察局要不要關一關改賣早餐了」、「警察的無做為，所以百姓只能道歉求饒，基層員警面對這種所長也難為啊」、「情緒失控砸店還不能逮捕，是要等到他打死人才要逮捕嗎，你們所長到底在說什麼鬼話？」、「把Google 關掉，你們是鴕鳥嗎？遇到壞人把頭埋起來？要不要乾脆分局解散！反正你們也不會做事，如果你家人遇到情緒失控，你會沒辦法制伏嗎？可以在誇張一點，所以歹徒都失控，錢讓他搶，人讓他殺，這麼小的事件，人民都沒辦法被保護，難怪對方一直說叫警察來，就是知道你們會縱容他呀！」

    目前新竹市警察局第三分局南門派出所GoogleMap評論已被關閉。

    目前新竹市警察局第三分局南門派出所臉書粉絲專頁與GoogleMap評論已被關閉。（圖擷取自 GoogleMap）

    目前新竹市警察局第三分局南門派出所臉書粉絲專頁與GoogleMap評論已被關閉。（圖擷取自 GoogleMap）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播