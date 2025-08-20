稱醉男砸早餐店「情緒失控不適逮捕」 網出征Google灌1星 派出所急關閉評論

男子借不到廁所就毀損店家商品。（記者蔡彰盛翻攝）

2025/08/20 13:31

歐祥義／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市林森路前天清晨爆發有早餐店家只因不出借廁所，竟遭李姓男子2度砸店及甩巴掌的嚴重治安事件，且警方消極的處置作為也引發全民憤慨，網友們紛紛到新竹市警察局第三分局南門派出所 GoogleMap留下1星負評，派出所也緊急關閉評論，而網友們也轉出征新竹市警察局第三分局南門派出所臉書粉專。

新竹市李男走進林森路一家早餐店想借廁所遭婉拒，竟砸毀商品口出惡言，第三警分局南門派出所警方到場後將他帶回所，沒想到該男1個多小時隨即又回到店外咆哮叫囂，第三警分局南門派出所所長胡育任稱，因為李男情緒失控，不適合逮捕，經告誡後讓他離去。而李男被放走後又回到早餐店門口，點起香菸吞雲吐霧，對著店家叫囂，嚇壞老闆娘，當場哭著哀求「你不要再來了，我們怕你了！」

民眾得知事件後都感到非常憤怒，李男的臉書貝肉搜出來，新竹市警察局第三分局南門派出所臉書粉絲專頁與GoogleMap紛紛被出征洗版「你各位情緒都太穩定了，這樣是會被抓的喔」、「原來喝酒可以免做筆錄跟羈押可以亂砸店」、「警察局要不要關一關改賣早餐了」、「警察的無做為，所以百姓只能道歉求饒，基層員警面對這種所長也難為啊」、「情緒失控砸店還不能逮捕，是要等到他打死人才要逮捕嗎，你們所長到底在說什麼鬼話？」、「把Google 關掉，你們是鴕鳥嗎？遇到壞人把頭埋起來？要不要乾脆分局解散！反正你們也不會做事，如果你家人遇到情緒失控，你會沒辦法制伏嗎？可以在誇張一點，所以歹徒都失控，錢讓他搶，人讓他殺，這麼小的事件，人民都沒辦法被保護，難怪對方一直說叫警察來，就是知道你們會縱容他呀！」

目前新竹市警察局第三分局南門派出所GoogleMap評論已被關閉。

目前新竹市警察局第三分局南門派出所臉書粉絲專頁與GoogleMap評論已被關閉。（圖擷取自 GoogleMap）

