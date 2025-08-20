為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    才告訴妻子要去看醫生 7旬翁住家公寓墜樓亡

    7旬翁告訴妻子要去看醫生，卻不幸從住處墜樓身亡，新北市警中和分局正調查死因。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/20 13:39

    〔記者陸運鋒／新北報導〕陳姓老翁今天上午向妻子告知要外出看醫生後，過沒多久就從新北市中和區公寓住處墜落，路過民眾發現後報案，警消趕抵發現陳翁已經沒有呼吸心跳，雖緊急送往醫院搶救仍不治，經警方勘驗後，排除有外力介入，詳細原因仍有待調查。

    中和警分局調查，今天上午9時接獲民眾報案，有一名男子倒臥中和景平路某防火巷，隨即通報救護車及警方前往，抵達後，發現男子雙腿變形，且已失去呼吸心跳，緊急將其送往衛福部立雙和醫院搶救，但仍宣告不治。

    據知，警方訪查一旁公寓住戶及調閱監視影像後，得知死者為70歲陳姓老翁，而他因身體長期有慢性疾病，在墜樓前向妻子告知要外出看醫生拿藥，不料卻發生墜樓憾事，經警方鑑識人員採證及勘驗後，確認沒有外力介入，但現場也沒有遺書，警方初步排除有他殺之嫌，至於詳細死因，仍有檢方相驗後釐清。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

