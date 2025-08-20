僅因吃早餐鬧脾氣！父持鐵碗打傷幼女 判拘役30日

示意圖

2025/08/20 12:52

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市51歲王姓男子，因不滿11歲女兒在早餐時鬧脾氣，竟持鐵碗擊打女兒右膝，造成挫傷。士林地方法院審理，依兒童及少年福利與權益保障法、刑法判處王男拘役30日，可上訴。

判決指出，女童為王男與前妻所生。案發於去年4月15日上午8時左右，王男在家與女兒共進早餐時，因女兒情緒不佳而鬧脾氣，竟持鐵碗敲擊其右膝，導致挫傷。事後，前妻提出告訴，並提供診斷證明及受傷照片作為證據。

法院審理認為，王男為成年人，女兒未滿12歲，其行為符合刑法第277條傷害罪及兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項規定，屬成年人對兒童故意傷害罪，依法加重刑責。

法官指出，王男身為父親，因小事傷及年幼子女，對兒童的保護與照顧明顯不足，其行為應予譴責；但考量王男並非事前蓄意，而是一時衝動，且庭上已當庭表達歉意，犯罪情節相對輕微。

法院亦衡酌王男個人背景為高中畢業、現任送貨司機、月收入約3萬5千元，並須扶養洗腎父親等情狀，最終裁定拘役30日，全案仍可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

