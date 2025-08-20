安全帽沒扣被攔下 男子狂奔數百米被逮......原來車子藏安毒

陳男未扣安全帽，被警方攔下。（記者吳昇儒翻攝）

2025/08/20 13:19

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名陳姓男子昨日晚間騎乘機車行經瑞芳區三爪子坑路時，因安全帽沒扣好，被巡邏員警發現，將他攔下盤查。陳男假意配合，將車停下，趁隙棄車拔腿狂奔。警方見狀向前追捕，奔跑數百米將人壓制在地。員警拆檢車輛後，發現暗藏白色結晶物，檢驗後確認為安非他命。警詢後，依毒品危害防制條例等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

新北市警瑞芳派出所警員張友文於昨日晚間執行查察勤務時，發現一名騎士未扣安全帽，便叫他將車停靠在路邊。32歲陳姓男子下車後，神色異常緊張，頻頻想要逃離現場，反而引起張員懷疑。

張員詢問是否藏有違禁物品，不然為何那麼緊張？陳男聞訊，拔腿狂奔。張員隨即呼叫支援警力，迅速將陳男壓制，並在其車內起出毒品安非他命。

據悉，警方詢問時，陳男才稱是因為車上留有自己吸食用的毒品，擔心被逮才會逃逸。警詢後，依法將他移送基隆地檢署偵辦。

新北市瑞芳警分局長沈明義指出，將持續透過強化勤務與精準盤查，全力杜絕毒品危害，守護轄區治安與民眾安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

陳男被警方移送基隆地檢署法辦。（記者吳昇儒翻攝）

