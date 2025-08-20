為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    感情糾紛前後任當街開打 花蓮吉安警當場逮捕法辦

    花蓮吉安鄉建國路與自強路口昨遇到街頭感情糾紛衝突，兩個男人無視小孩就直接在路口大打出手遭警方法辦。（警方提供）

    花蓮吉安鄉建國路與自強路口昨遇到街頭感情糾紛衝突，兩個男人無視小孩就直接在路口大打出手遭警方法辦。（警方提供）

    2025/08/20 13:06

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮謝姓男子不滿前妻跟前老闆童姓男子交往，昨天載著4歲女兒騎車在吉安鄉建國路與自強路口遇到童男貨車，疑似拿檳榔渣往小貨車丟，童男不滿遭挑釁直接下車把謝男機車推倒，兩個男人就直接在路口大打出手，無視4歲兒童被機車壓到只顧著打架，貨車上朱姓女子趕快下車把女童抱到旁邊，花蓮吉安警分局獲報後立即趕到現場制止，把雙方依照傷害現行犯帶回派出所偵辦，並依職權進行兒少及婦幼通報。

    據了解，當時謝姓男子騎乘機車行經該路口時，遇上童姓男子駕駛小貨車，雙方因過往嫌隙爆發衝突。謝男疑向車輛丟擲物品，引發童男下車理論，隨後雙方發生扭打，童男並持角鋼條攻擊，造成雙方皆有擦挫傷。吉安警分局今指出，同行的朱姓女子與謝男間有保護令關係，案情因此更加複雜，警方當場把謝男依違反保護令及傷害罪現行犯逮捕移送法辦，童男也因遭對方提告傷害罪遭逮捕。

    初步了解，38歲謝姓男子與26歲朱姓女子原本為夫妻關係，但因故離婚，昨天近中午謝男在自強路與建國路口停等紅燈，看到前妻與前老闆開著公司貨車正準備右轉，疑似往車上丟擲檳榔渣，小貨車駕駛31歲童姓男子立刻停車，不顧機車上還有4歲女童直接推倒機車，兩男人直接在馬路上開打，朱女下車把4歲女童抱起來遠離打架現場，女童後來回到謝男手上，但童男仍持角鋼條攻擊。

    吉安警分局警員獲報後立即趕往現場，當場逮捕涉案二人，避免事態擴大。不過雙方糾紛繼續延燒到網路社群上，童男貼文道歉在小朋友面前發生暴力事件，但強調是對方謝男不斷挑釁、騷擾，之前不加理會卻變本加厲；而謝男的親友則是向童男嗆聲：「打到小孩受傷你那裡來的臉說這些」。警方呼籲，暴力行為不僅無法解決糾紛，還將觸法受罰，呼籲民眾遇有衝突應冷靜處理並透過正當管道解決。

    花蓮吉安鄉建國路與自強路口昨遇到街頭感情糾紛衝突，兩個男人無視小孩就直接在路口大打出手遭警方法辦。（警方提供）

    花蓮吉安鄉建國路與自強路口昨遇到街頭感情糾紛衝突，兩個男人無視小孩就直接在路口大打出手遭警方法辦。（警方提供）

