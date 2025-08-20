內科工程師遭假投資詐715萬 警星巴克埋伏逮21歲女車手

警方在星巴克埋伏逮捕取款車手。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/20 13:05

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市陳姓男子日前遭詐騙集團以假投資手法詐騙，先後以匯款及面交方式投入共715萬元，卻始終無法提領獲利，驚覺受害後前往內湖分局東湖派出所報案。警方受理後隨即規劃誘捕，上週指導被害人與詐團約定面交，當場在星巴克逮獲面交車手21歲李姓女子，並在後續圍捕中逮捕共犯30歲施姓男子，訊後兩人依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，陳男為一名內科工程師，因為想投資虛擬貨幣，遭詐騙集團話術哄騙，直到已經整整投入新台幣715萬元卻發現無法出金才驚覺遭騙。警方便要求被害人依指示與詐團相約面交，並前往面交地點埋伏。

警方專案小組在星巴克埋伏，待李女現身與被害人準備進行面交時，員警見時機成熟隨即上前將她逮捕，並在現場查扣智慧型手機、存款憑據、假工作證及高鐵車票等證物。

專案小組研判可能有共犯在旁監控，果然在附近發現一輛白色賓士轎車形跡可疑。員警上前盤查時，駕駛見狀立刻駛離，警方展開攔截圍捕，最終於康寧路段將車輛攔下。

經查駕駛為施男，確認是桃園地檢署發布的毒品通緝犯，車上另查扣新台幣48萬5千元及提款明細，證實其為專責監控面交車手的共犯。

警方呼籲，假投資詐騙案件頻傳，民眾切勿輕信不明投資管道，如有疑慮應立即撥打165反詐騙專線或向警方查證，以免落入陷阱。

警方查扣面交車手偽造存款憑證、工作證等相關證物。（記者鄭景議翻攝）

