法院外揍5億高中生同性配偶夏朝源、罵「畜生」 美髮師判刑

夏朝源走出法院，被鄭男揮拳擊中下巴。（記者張瑞楨翻攝）

2025/08/20 13:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有5億房地產的賴姓高中生，2023年5月4日與代書助理夏朝源到戶政事務所辦理同性結婚，1小時後於夏男住處墜樓死亡，刑事部分，法院依偽造文書罪判刑夏男1年6月確定，他目前服役中，民事部分，台中地院一審判決婚姻無效，去年12月夏男上訴二審時，開庭結束後，被不滿他的鄭姓美髮師，於法院外揮拳擊中臉部，辱罵夏男是畜生，嗆聲「有本事來告我」，台中地方法院依傷害罪判鄭男3月刑期，可易科罰金。

此案外案發生於去年（2024年）12月5日中午，當時夏朝源在警察戒護之下，走出高等法院台中分院，鄭男突然衝出揮拳且辱罵畜生，夏男當時大為吃驚，下巴挨一拳後，整個人往後仰，但沒跌倒，很快進入計程車離開現場，事後提出傷害告訴。

台中地院判決書指出，鄭男同時打人且辱罵畜生，一行為同時觸犯傷害罪、公然侮辱罪，依刑法從一重的傷害罪處斷，法官強調，兩人互不認識，亦無其他重大仇怨、糾紛，鄭男僅因一時氣憤，竟趁隙於夏男開完庭，於警力戒護下，步出法院之際徒手毆打，造成夏男顏面、口腔、胸腔及左手多處擦挫傷等傷害，辱罵畜生等語，足以貶抑夏朝源的人格及名譽，判處徒刑3月，可易科罰金9萬元與上訴。

另外，鄭男現場嗆聲，「有本事來告我」，台中地檢署認為，恐嚇危害安全罪構成要件，必須是將「惡害」（例如要殺你）通知被害人的主觀犯意與行為，導致被害人心生畏懼，但鄭男上述話語，只是鄭男表示夏男可以提出告訴，不是「加害生命、身體、自由、名譽、財產」的「惡害通知」，此部分不起訴。

