為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    曳引車「掉寶」害513戶停電 台電不爽被駡要求償

    王姓男子所駕駛的營業貨運曳引車未綁好鋼材，掉落路面砸斷電線桿，導致513戶停電。（民眾提供）

    王姓男子所駕駛的營業貨運曳引車未綁好鋼材，掉落路面砸斷電線桿，導致513戶停電。（民眾提供）

    2025/08/20 13:04

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕67歲王姓男子今天上午7點多駕駛營業貨運曳引車行經高雄市燕巢區角宿路，載運的鋼材不慎掉落，撞倒路旁電線桿，現場一片混亂，導致鄰近513戶停電，警方獲報後派員進行交通疏導，台電也派工搶修，但因需要重新挖建桿坑，截至中午11點半仍有74戶停電，居民抱怨不斷，台電表示將向王男索賠。

    警方指出，今天上午7點多，王姓男子駕駛營業貨運曳引車行經燕巢區角宿路，疑因車上載運的鋼材未妥善固定，行駛中掉落路面並砸斷電線桿，所幸無人員傷亡。

    由於事故發生時正值上下班尖峰時段，警方除在現場疏導車流外，並加派警力調撥車道，維持路口交通順暢，會針對王男違反《道路交通管理處罰條例》「汽車裝載貨物飛散、脫落、掉落者」開出3000元以上、18000元以下罰鍰。

    台電獲報後也緊急派員搶修，工程人員雖然於上午7點26分已復電439戶，但因要先拆除損壞的設備線路，才能重新建桿，再裝設新設裝置，尚有74戶停電，居民抱怨不斷，台電表示，事後會再向王男索賠。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播