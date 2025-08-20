曳引車「掉寶」害513戶停電 台電不爽被駡要求償

王姓男子所駕駛的營業貨運曳引車未綁好鋼材，掉落路面砸斷電線桿，導致513戶停電。（民眾提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕67歲王姓男子今天上午7點多駕駛營業貨運曳引車行經高雄市燕巢區角宿路，載運的鋼材不慎掉落，撞倒路旁電線桿，現場一片混亂，導致鄰近513戶停電，警方獲報後派員進行交通疏導，台電也派工搶修，但因需要重新挖建桿坑，截至中午11點半仍有74戶停電，居民抱怨不斷，台電表示將向王男索賠。

警方指出，今天上午7點多，王姓男子駕駛營業貨運曳引車行經燕巢區角宿路，疑因車上載運的鋼材未妥善固定，行駛中掉落路面並砸斷電線桿，所幸無人員傷亡。

由於事故發生時正值上下班尖峰時段，警方除在現場疏導車流外，並加派警力調撥車道，維持路口交通順暢，會針對王男違反《道路交通管理處罰條例》「汽車裝載貨物飛散、脫落、掉落者」開出3000元以上、18000元以下罰鍰。

台電獲報後也緊急派員搶修，工程人員雖然於上午7點26分已復電439戶，但因要先拆除損壞的設備線路，才能重新建桿，再裝設新設裝置，尚有74戶停電，居民抱怨不斷，台電表示，事後會再向王男索賠。

