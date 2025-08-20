為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    通緝男冒用小8歲弟弟身分 個資滾瓜爛熟但臉型不同被識破

    聶男因毒品案被發布通緝，他冒用小8歲弟弟身分闖關，因臉型不同被警方識破。（記者鄭淑婷翻攝）

    聶男因毒品案被發布通緝，他冒用小8歲弟弟身分闖關，因臉型不同被警方識破。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/08/20 12:52

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕31歲聶姓男子因毒品案被發布通緝，他將小8歲的弟弟個資背得滾瓜爛熟，遇員警盤查時想藉此蒙混，19日晚間10點20分，聶男發現警車心虛躲進停車場，最後仍被員警攔下盤查，聶男辯稱沒帶證件並背出弟弟身分證號，但他與弟弟臉型略有不同，假身分還是被員警識破，訊後依法解送歸案。

    桃園警分局龍安派出所警員黃泓翔、楊盛宇及警專實習生高品文、倪紫軒，昨天晚間巡邏行經桃園區永安路時，發現聶男見到警車立即閃躲至一旁撞球館停車場，立即下車準備進行盤查，而聶男見員警進入撞球館，隨即從後門離開躲藏，員警馬上分頭進行攔查，聶男由巷子繞到永安路見員警沒追來，以為沒事便若無其事走回停車場，沒想到員警早已在此等待，看到聶男現身立刻將他攔下盤查。

    聶男表示未帶證件，自稱姓聶，實習生在學長的指導下核對身分，發現聶男與資料照片臉型略有不同，但他堅持資料沒錯，員警進一步清查，發現聶男有個大他8歲的「哥哥」，因涉毒品案遭發布通緝中，懷疑根本就是眼前的聶男，但聶男始終堅稱自己是弟弟，不過，員警出示相關資料指出他就是被通緝兩年的哥哥，聶男才坦承身分。

    聶男供稱自知被通緝，刻意低調躲避警方查緝，並把弟弟的資料背得滾瓜爛熟，遇到員警盤問可以對答如流，加上跟弟弟長相略為相同，以為可以混充過關，沒想到還是被識破，員警立即將其逮捕，依法解送歸案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播