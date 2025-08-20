通緝男冒用小8歲弟弟身分 個資滾瓜爛熟但臉型不同被識破

聶男因毒品案被發布通緝，他冒用小8歲弟弟身分闖關，因臉型不同被警方識破。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/08/20 12:52

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕31歲聶姓男子因毒品案被發布通緝，他將小8歲的弟弟個資背得滾瓜爛熟，遇員警盤查時想藉此蒙混，19日晚間10點20分，聶男發現警車心虛躲進停車場，最後仍被員警攔下盤查，聶男辯稱沒帶證件並背出弟弟身分證號，但他與弟弟臉型略有不同，假身分還是被員警識破，訊後依法解送歸案。

桃園警分局龍安派出所警員黃泓翔、楊盛宇及警專實習生高品文、倪紫軒，昨天晚間巡邏行經桃園區永安路時，發現聶男見到警車立即閃躲至一旁撞球館停車場，立即下車準備進行盤查，而聶男見員警進入撞球館，隨即從後門離開躲藏，員警馬上分頭進行攔查，聶男由巷子繞到永安路見員警沒追來，以為沒事便若無其事走回停車場，沒想到員警早已在此等待，看到聶男現身立刻將他攔下盤查。

請繼續往下閱讀...

聶男表示未帶證件，自稱姓聶，實習生在學長的指導下核對身分，發現聶男與資料照片臉型略有不同，但他堅持資料沒錯，員警進一步清查，發現聶男有個大他8歲的「哥哥」，因涉毒品案遭發布通緝中，懷疑根本就是眼前的聶男，但聶男始終堅稱自己是弟弟，不過，員警出示相關資料指出他就是被通緝兩年的哥哥，聶男才坦承身分。

聶男供稱自知被通緝，刻意低調躲避警方查緝，並把弟弟的資料背得滾瓜爛熟，遇到員警盤問可以對答如流，加上跟弟弟長相略為相同，以為可以混充過關，沒想到還是被識破，員警立即將其逮捕，依法解送歸案。

