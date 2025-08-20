為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    上校處長涉貪5萬元被起訴 牽連同袍也吃官司

    桃園地檢署已因貪污治罪條例案件，將吳姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    2025/08/20 12:48

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕已退伍的軍官吳姓男子，2019年到2022年間曾擔任國防部陸軍上校處長，桃園地檢署調查，吳男涉嫌於任內，詐領差旅費約2萬元、偽報2次因公餐敘費用2萬8000元等，已因貪污治罪條例案件將他提起公訴。另，吳男為核銷20張、價值2萬3000元餐券，也導致他同單位的上校組長張男被起訴。

    桃檢調查，52歲吳男擔任處長期間，為貼補交通費，明知部分時間未出差，卻仍指示不知情的下屬核銷12次差旅費，合計領得差旅費1萬9977元；2021年12月13日，吳男並未與韓國駐台武官等人員進行外事交流餐敘，隔年3月3日吳男也沒舉辦交流餐敘，卻2次都命不知情的屬下核銷費用，分別領得2萬元、8000元費用。

    2022年3月30日，吳男再於工作會議後安排與會成員在餐廳用餐，桃檢指出，吳男為了核銷下屬事先購買的餐券，於用餐隔天，指示下屬用20張、價值2萬3000元的餐券核銷，並在簽呈上書明用餐是使用餐券；至於張男則因出席工作會議的用餐，明知簽呈上登載不實仍核章，被桃檢因行使登載不實公文書罪案件提起公訴。

    桃檢表示，因吳男犯後坦承犯行，犯罪所得都在5萬元以下且已繳回，請求法官從輕量刑，以勵自新；至於張男否認犯行，雖審理中坦承犯行，仍不宜宣告緩刑。

