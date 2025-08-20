靈骨塔詐團釀1被害人輕生 仙塔律師被求刑1年不能緩刑

知名網紅律師「仙塔律師」李宜諪（圖左）涉洩密及洗錢被起訴。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕「鉅新匯」靈骨塔詐團涉向6名年老被害者詐得1.6億元，有1名被害人因拿4間房產抵押借款，不甘受騙又負債龐大而結束生命；台北地檢署今依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪嫌起訴詐團主嫌吳怡芳、呂英菖及王助彰等12人，並求處重刑；此外，本案還有3名律師被起訴，知名網紅律師「仙塔」李宜諪被起訴並求刑1年，檢方希望法院不宣告緩刑。

檢警調查，該詐團以鉅新匯國際實業公司作為據點，該公司負責人王助彰，與業務情侶檔吳怡芳、呂英菖為集團中的靈魂角色。

檢方查出，該詐團鎖定手上持有殯葬商品如靈骨塔，又有動產的年長者後，吳、呂即撥打電話給6名被害者，說他們手上的產品價值不匪（少則1700萬元，多則4.2億元），佯稱有買家想購入，再以須製作金流以「節稅」等理由，誘騙被害者透過喬裝成代書的王助彰等人介紹拿房產向金主抵押借款。

檢警調查，王男等人在被害者拿到借貸款項後，會先抽取6％至10％服務費，吳、呂2人再以履約保證金、製作金流以節稅等理由，把剩餘的款項全都拿走，被害者沒拿到半毛錢，房產遭抵押，還得付高額借貸本金與利息，有1名被害者被騙拿北市信義區、新北汐止4間房產抵押借貸3500萬元，因不甘受騙又背債龐大而結束生命。

檢警獲報後指揮刑事局等單位發動搜索，並將吳女等人聲押獲准，經追查發現，竟有3名律師涉案，其中，吳的辯護人趙浩程通知吳女友人陳男先把吳女BMW名車過戶至陳男名下，李宜諪則涉洩漏吳女偵查時的辯詞等偵查秘密，還趁律見後通知陳男變賣金飾及BMW名車，以防止被檢警扣走，趙浩程甚至還教導陳男、吳女以「買賣」為由應對檢警詢問；另名律師蔡沅諭則涉嫌告知陳男本案被害者身分及呂英菖拒絕認罪等。

檢方今日將吳怡芳、呂英菖、王助彰等12名詐團成員起訴，並對王求刑9年、呂求刑8年6月、吳7年2月，另有3人求刑4年至6年不等徒刑；至於涉案律師，檢方斥責趙、李2人洗錢行為恐導致被害者日後求償無門，李、蔡另涉及洩密，違反法令及職業倫理，考量3人均坦承犯行，但所為嚴重傷害律師群體公益形象，對趙、李求處1年以上徒刑、蔡6個月以上徒刑，且均不宣告緩刑。

