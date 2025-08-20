試駕615萬BMW被設局賠償？ 林俊憲要求徹查並精進法規

試車卻遭仙人跳？民進黨立委林俊憲今陪同陳情人「米米」共同舉行記者會。（記者田裕華攝）

2025/08/20 12:44

〔記者謝君臨／台北報導〕試車卻遭仙人跳？民進黨立委林俊憲今陪同陳情人「米米」共同舉行記者會，指米米家人去年9月試乘要價615萬的BMW M3 Touring後決定不買，隔天卻被業務告知在國道超速逾40公里要被吊扣車牌，要求鉅額賠償。林說，業務是否與警方勾結並無證據，但他強烈懷疑，要求徹查。

林俊憲並要求經濟部應針對試駕制定定型化契約，以保障消費者及車商權益，同時也應有行車記錄器還原情況。

請繼續往下閱讀...

林俊憲表示，米米有將故事寫在網路上，去年9月26日業務帶她試車，試乘前還特別帶她去國道警察局和警方「打招呼」，試車時則說「這部車很會跑。」要她「催下去！」結果試車後米米決定不買，業務就告訴她當天開車超速，被警方以雷射拍照，是七堵分隊拍的，且時速達165公里。

林俊憲強調，開罰單警察一定還要時間處理，才會寄給當事人，不會那麼短時間就知道速度、哪個單位開出來的。去年9月30日業務再對米米說，超速地點在北二高南下汐止隧道口，時間是中午12點，是國道第九隊拍的，其大隊部在頭城，短短一週內業務講得非常清楚，消費者當然會懷疑（被設局）。

林俊憲說，由於超速逾40公里要吊扣車牌6個月，業務找上米米說「不買車要賠」，就給了幾個條件：一、賠償108萬（每日租金6000元*30天*6個月）；二、500萬買下被扣牌的試乘二手車；三、以出清優惠價580萬+賠償30萬買同款舊年度庫存新車；四、買同廠他款新車，依毛利和營業損失折算賠償金額。

林俊憲表示，後來消費者以220萬買了另一台車，車廠說還要賠54萬，後來又說不行，寄存證信函要求108萬，最後車廠提告求償216萬。

米米則代表家人為超速駕駛道歉，強調超速是不對的行為，「我們並不是不想負責，也請大家引以為鑒，不要聽業務叫你加速就加速。」她也提及，試駕過程中業務甚至還幫他們以換檔撥片降檔，一加速車子就衝出去。

林俊憲強調，目前試車沒有定型化契約，是車商自己訂的契約，對消費者毫無保障，要求經濟部應訂定規範；其次，試駕應有行車記錄器保存證據，至少要留60天；第三，應徹查賣車業務是否有和警察勾結，畢竟狀況顯不合理。

對此，國道警察局副局長陳杏結表示，本案調查結果，違規地點前300到1千公尺有設取締標誌，且視線清晰，依法舉發並無錯誤。其次，業務員要找的分隊長去年7月就已退休，業務員所得資訊是其同事告知，警方沒有洩密。

但，林俊憲質疑，台灣每天有那麼多案件，怎麼可能第二天就知道相關資訊，超速是錯的，造成車商損失要談賠償可以，本案也已進入司法，但開紅單的詳細資訊流出應該防堵，請警方再檢視流程。

米米家人去年9月試乘要價615萬的BMW M3 Touring後決定不買，隔天卻被業務告知在國道超速逾40公里要被吊扣車牌，要求鉅額賠償。（林俊憲國會辦公室提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法