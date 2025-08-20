高山搜救天氣瞬變 空勤畢祿山救出骨折傷患

有山友前往花蓮太魯閣國家公園3千多公尺的畢祿山步道登山，過程不慎摔傷造成右腳踝骨折，無法行走，空中勤務總隊派遣直升機前往救援成功。（花蓮空勤提供）

2025/08/20 12:25

〔記者王錦義／花蓮報導〕有山友前往花蓮太魯閣國家公園3千多公尺的畢祿山步道登山，過程不慎摔傷造成右腳踝骨折，無法行走，空中勤務總隊接獲花蓮縣消防局申請後，今天早上派出花蓮駐地勤務第一大隊第三隊黑鷹直升機前往救援，高山天氣瞬息萬變，直升機執行救援途中高山雲瀑不斷湧進，救援人員迅速完成傷者吊掛上機，轉送花蓮慈濟醫院。

空勤第一大隊第三隊指出，20日早上接獲總隊勤務指揮中心通知位於花蓮縣秀林鄉畢祿山附近，58歲劉姓男子右腳踝骨折，無法行走，請求救援，故透過花蓮縣消防局申請航空器救援。 立即派遣駐地花蓮黑鷹直升機編號NA-715執行任務；上午9點38分起飛，爬高10000呎沿立霧溪定向畢祿山，9點56分抵達目標區發現傷者處於斜坡地，且雲瀑不斷湧進。

請繼續往下閱讀...

空勤直升機人員完成高低空偵察及馬力檢查、風險評估及救援提示後，10點由消防署特搜隊員攜帶吊環吊掛出艙協助固定患者，2分鐘完成傷者吊掛上機，隨即定向花蓮，10點22分在花蓮德興棒球場落地，由花蓮縣消防局救護車轉診就醫，任務圓滿完成。

有山友前往花蓮太魯閣國家公園3千多公尺的畢祿山步道登山，過程不慎摔傷造成右腳踝骨折，無法行走，空中勤務總隊派遣直升機前往救援成功。（花蓮空勤提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法