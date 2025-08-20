另類演唱會經濟學！手中無票也能賣 情侶檔3個月狂撈31萬元

高雄近年來創造演唱會經濟，竟引來不肖情侶從中進行詐騙。示意圖（資料照）

2025/08/20 11:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄近年來吸引大批國際巨星來開演唱會，不但門票一票難求，更帶動旅宿、觀光業，創造出演唱會經濟學，楊姓情侶檔看準「商機」，也在網路上「買空賣空」演唱會門票，造成35人受害，被騙走31萬餘元，高雄地檢署偵結後依詐欺罪起訴楊姓情侶檔。

檢方指出，楊姓男子（22歲）和顏姓女友（23歲）因缺錢花用，他們發現這兩年高雄舉辦多場演唱會，因卡司陣容相當吸睛，粉絲們都在網路上跪求讓票，今年4月起，他們看準「商機」，在社群媒體發文，聲稱手上有BLACK PINK、高雄啤酒節、JAYPARK、姜大聲等多場演唱會的門票，吸引粉絲私訊詢問並下訂。

請繼續往下閱讀...

楊姓情侶檔接到「訂單」後，再轉頭向其他手中握有票券準備轉賣的網友佯稱購買演唱會門票，讓網友交出他們的銀行帳戶後，楊姓情侶再通知之前向他們購票的粉絲，把錢滙到網友帳戶，網友收到錢後，他們再以小孩生病等理由退訂門票，請網友把錢還給他們，3個月來，用「買空賣空」的手法，騙走35位粉絲31萬餘元。

粉絲們因付錢後一直沒收到票，驚覺上當後報警，警方循線調查時，一度被楊姓情侶操作的複雜轉帳技巧打亂偵查方向，經仔細比對後，發現始作俑者就是楊姓情侶，傳喚他們到案說明後，他們見到檢警拿出各家銀行滙款及取款流向等事證，只好乖乖坦承犯行，被檢方依詐欺罪將他們起訴。

