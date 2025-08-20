為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    心好狠！彰化大量羊隻遭下毒死亡 飼主控地主為漲租金下毒手

    林姓飼主所養肉羊大量死亡，經過解剖確認是遭到農藥劇毒托福松所害。（民眾提供）

    2025/08/20 11:55

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣秀水鄉傳出肉羊大量死亡，林姓飼主調閱監視器，發現竟是地主連續2次下毒手，把劇毒的托福松農藥加入飼料讓羊隻誤食，只為了趕走他把土地轉租大賺6倍租金，林姓地主則矢口否認，飼主強調全案已進入司法程序，希望司法還他清白。

    林姓飼主指出，他在秀水鄉陜西村租用朋友土地養了肉羊100多隻，大多數都是母羊，有的都已經懷孕等著生小羊，卻在生產前夕遭此毒手，待產母羊「一屍兩命」，讓他全部心血都沒了，他調閱監器發現，竟是地主拿東西來加入飼料，解剖結果出爐是加入劇毒的農藥托福松，真是太惡劣了。

    飼主強調，慘遭毒手的好多都是懷孕母羊，如果連肚中小羊也算進去，兩次大約死了120隻，目前肉羊單價高，每頭母羊大約可生產5次，損失將近千萬元。地主因為租他每年才3萬元，想改租別人，每年可收租18萬元，為此一直趕走他，他懷疑因租金才下毒手。

    不過，林姓地主完全否認，強調這一切都跟他沒關係，如今全案已進入司法程序。

    鹿港警分局指出，53歲林姓飼主報案所養的羊隻在今年4月間不明原因大量死亡，懷疑是71歲林男所為，目的是為了把飼主趕出與縣府所承包土地，而在飼料放入托福松農藥，經調查地主在案發前曾到農藥行購買農藥，但地主完全否認，全案在今年6月間以違反動物保護法函送偵辦。

    林姓飼主所養肉羊大量死亡，調閱監視器發現地主的身影。（民眾提供）

    林姓飼主所養肉羊大量死亡，經過解剖確認是遭到農藥劇毒托福松所害。（民眾提供）

    林姓飼主所養肉羊大量死亡，經過解剖確認是遭到農藥劇毒托福松所害。（民眾提供）

    林姓飼主所養肉羊大量死亡，經過解剖確認是遭到農藥劇毒托福松所害。（民眾提供）

    林姓飼主所養的肉羊出現大量死亡，飼主心痛不已。（民眾提供）

    熱門推播