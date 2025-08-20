您的餐點飛過來！外送員將餐砸牆 女子氣炸報警

有網友在爆料公社抱怨自己訂的餐點被外送員甩在牆上，當她下樓找外送員理論，沒想到外送員不但沒道歉，還與她吵架，由於對方體格壯碩，讓她當下心生畏懼，直到外送員離開後，才以毀損餐點、恐嚇，向警局報案。（圖擷取自 爆料公社）

2025/08/20 14:38

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現代有些人會使用外送平台解決三餐的需求，有網友在「爆料公社」抱怨自己訂的餐點被外送員甩在牆上，當她下樓找外送員理論，沒想到外送員不但沒道歉，還與她吵架，由於對方體格壯碩，讓她當下心生畏懼，直到外送員離開後，才以毀損餐點、恐嚇，向警局報案。

該網友在「爆料公社」PO出1段影片，可以看到影片中，外送員爬樓梯送餐，訂餐者半開大門正在等候餐點送到，而外送員爬到一半時便將餐點往牆上一砸，訂餐者則是傻眼衝下樓找外送員理論，訂餐者在1樓與外送員吵架，外送員不久主動騎車離開。

請繼續往下閱讀...

原PO在貼文中表示，真的是謝謝Uber外送員，她看起來還能好好享用訂購的商品嗎？有些人一定會說她只放對自己有利的影片，主要是前面就是她自己站在門口等待沒什麼好看的，這樣夠完整嗎（第3個影片）？然後一定會有人要叫她附上報案三聯單了，不會有人要叫她把丟掉的咖喱飯拍出來證明沒吃掉吧？平台後續處理～另外你們要的「不可能無緣無故外送員發火的對話紀錄」她正在跟平台協調看能不能索取到，畢竟完全沒開啟對話我不知道要去哪裡截圖，懂的人可以教一下。

新莊分局則表示，經比對確認外送員身份為康男，將通知其到案說明，釐清案情。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法