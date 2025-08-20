重大經濟要犯徐少東澎湖偷渡潛逃 澎檢起訴協助犯並具體求刑

重大經濟要犯徐少東，持用假證件搭船潛逃澎湖影像曝光。（澎湖地檢署提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地檢署與高雄地檢署，共同偵辦協助重大經濟罪犯徐少東偷渡案，7月22日執行搜索，聲請羈押4人獲准，積極調查後，全案偵查終結，今（8月20）日提起公訴，連同在押被告4人一併移審法院，並具體求刑。

起訴書指出，徐少東（另行通緝）因案經法院裁定限制出境、出海，另其因對4294人吸金達22億6780萬元而違反銀行法，經台灣高等法院高雄分院判決判處有期徒刑12年，併科罰金新台幣1億元，其為免日後身陷囹圄，尋覓偷渡出境之管道，5月初由鄭民（另行通緝）及許民為台灣端、另名許民於澎湖端分別為統籌謀議、指揮執行協助徐少東偷渡首謀。

3人以5000至45萬元不等之代價，邀集洪姓、李姓、李姓、潘姓、林姓等人參與本案。嗣徐少東於5月9日上午駕車前往嘉義縣布袋鎮某公園後，轉乘他車前往布袋港，持以他人證件購買之船票，搭船抵澎，許民再將徐少東安置在澎湖縣湖西鄉許家村民宿藏匿，翌日凌晨4時許，許民、洪民協助載運徐少東前往青螺沙嘴海岸，由李駕駛快艇接應後，同日上午8時許，到達座標「東經118.40度、北緯23.3度」位置，再由前來接應之快艇載運繼續偷渡出境。

由於被告都涉犯入出國及移民法及刑法等罪嫌，不法所得及作案用快艇，都依法沒入，檢察官建請分別量處被告首謀許民有期徒刑7年、另名許民有期徒刑6年6月、被告李民有期徒刑4年6月、洪民有期徒刑3年8月，以資懲儆。

