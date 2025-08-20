面對黑幫犯罪轉型 馬士元：結合各部會打詐、掃黑

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元，今天上率法務部、關務署、國家通訊傳播委員會、高速公路局等代表到刑事警察局，聽取打詐、掃黑相關成果簡報。（記者邱俊福攝）

2025/08/20 12:11

〔記者邱俊福／台北報導〕行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元，今天上率法務部、財政部關務署、國家通訊傳播委員會、交通部高速公路局等代表到刑事警察局，聽取打詐、掃黑相關成果簡報；馬士元強調，幫派犯罪轉型從事詐欺、博弈與洗錢，且在詐欺的角色，更結合白領的專業人員，企業化經營，因此打詐團隊結合各部會能量以分工方式，鎖定犯罪集團所能運用到的各種工具，進行強力打擊，以維護治安，守護民眾財產。

刑事局表示，面對資通訊發達及金融便利性衍生新型態詐欺犯罪趨勢，政府今年推出打詐綱領2.0，從策略面、法制面、組織面全面強化打詐量能，並將金融機構、虛擬資產服務提供、電信事業、網路廣告平台、第三方支付服務、電商及網路連線遊戲業者等7個防詐關鍵產業納入公私協力，以提高詐欺集團犯罪成本，使歹徒無利可圖。

而幫派犯罪型態已由傳統暴力、槍械、毒品，逐漸已有轉型從事如詐欺、博弈及洗錢等新興犯罪趨勢，因此為強化掃黑打詐的成效與震撼度，政府以團隊作戰模式，實施「打核心、追金流、斷生計」策略，聚焦打擊黑道幫派幕後的核心首惡、查緝勾結幫派的律師、地政士等專業人員，並追查扣押犯罪資金，斷絕幫派經濟命脈；另同步結合各公部門，針對圍事經營或依附之行業處所依法實施聯合查察與行政裁罰。

刑事局並表示，在各地方檢察署的指揮下，近期警察機關與政府相關機關合作，陸續破獲載送假基地台設備散布「普發現金1萬元」釣魚簡訊詐欺集團、天道盟盟主等人涉嫌賭博、稅捐稽徵法、洗錢防制法等罪嫌，以及租賃業者結合高利貸轉嫁百萬罰單通行費等案件，未來將持續透過整合各部會力量，主動精準打擊、嚴懲嚴辦，維護民眾安居樂業生活環境。

