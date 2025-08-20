從月均342次到38次！ 逢甲商圈從詐團車手天堂變禁區

警方在逢甲商圈逮捕車手。（警方提供）

2025/08/20 12:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第六分局統計，今年度每月詐團車手在西屯區提領次數，從最高月均342次，銳減到上月僅剩38次，降幅高達近9成，警方分析，數字劇烈下滑，意味著車手來轄區犯案意願顯著降低，背後最關鍵的原因就是「來這裡幾乎一定會被抓」，讓詐團評估後覺得「CP值太低」，乾脆不再派人。

事實上，西屯區知名逢甲商圈一向是詐團車手眼中的「黃金熱點」，這裡人潮不斷、金融機構與超商林立，領錢方便，還能順便享受美食與住宿，對車手來說可說「有吃、有住、還有錢拿」，因此多年來提領案件居高不下。

不過近來情勢徹底逆轉，第六分局結合情資網絡，持續鎖定可疑人員，加強在金融機構與超商周邊盤查力度，更與銀行、郵局及超商密切合作，落實即時通報機制，只要掌握跡象立即出動埋伏，一舉攔阻，如此「高密度、快反應」查緝模式，讓不少車手在嘗試行動前就打退堂鼓。

第六分局長周俊銘表示，過去逢甲商圈因生活機能完善，對車手犯罪有著強大吸引力，但現在警方資源整合後，能快速出手，讓嫌犯明白「只要敢犯案，就等著被依法送辦」，他強調，警方目標就是讓詐欺車手心生畏懼，不敢再來西屯領錢，把「熱點」變成「禁區」。

而警方在成功破獲詐欺犯罪後，除將被逮車手狼狽樣公諸於世，也會協助熱心民眾、銀行行員及超商店員提報市府表揚，發放獎勵、獎金等，讓反詐工作成為全民目標，形成良善循環，這也是西屯區車手提領次數一再下降的原因。

警方查扣的相關證物。（警方提供）

