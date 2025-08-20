為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》悲！新竹縣單親母與5歲幼女睡死了 發現時已雙雙殞命

    監視器示意圖。（資料照，記者王俊忠攝）

    監視器示意圖。（資料照，記者王俊忠攝）

    2025/08/20 12:05

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣一名27歲單親母親帶著5歲幼女平躺在床上睡覺，在外縣市的友人透過遠端監視器發現睡姿許久沒變，擔心有異，機警通報新竹縣新湖警分局，員警經親友協助開門查看，赫然發現門窗緊閉，屋內飄散著濃濃的煙味，母女倆沒有氣息，明顯已經死亡多時。

    初步了解，這名年輕母親婚後獨自撫養幼女，疑因生活壓力加上久病，心情長期不佳，單親母的友人因為關心才幫忙安裝監視器，隨時從遠端留心伸援，這次就是因為察覺母女2人睡覺已久，不僅不見起身，連睡姿也沒有任何變化，擔心之下機警報警。

    可惜還是遲了一步，員警到場後發現現場沒有任何打鬥、或門戶被侵入等可疑跡象，母女衣著完整躺臥，確實死因還待深入調查釐清。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播