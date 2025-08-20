獨家》悲！新竹縣單親母與5歲幼女睡死了 發現時已雙雙殞命

監視器示意圖。（資料照，記者王俊忠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣一名27歲單親母親帶著5歲幼女平躺在床上睡覺，在外縣市的友人透過遠端監視器發現睡姿許久沒變，擔心有異，機警通報新竹縣新湖警分局，員警經親友協助開門查看，赫然發現門窗緊閉，屋內飄散著濃濃的煙味，母女倆沒有氣息，明顯已經死亡多時。

初步了解，這名年輕母親婚後獨自撫養幼女，疑因生活壓力加上久病，心情長期不佳，單親母的友人因為關心才幫忙安裝監視器，隨時從遠端留心伸援，這次就是因為察覺母女2人睡覺已久，不僅不見起身，連睡姿也沒有任何變化，擔心之下機警報警。

可惜還是遲了一步，員警到場後發現現場沒有任何打鬥、或門戶被侵入等可疑跡象，母女衣著完整躺臥，確實死因還待深入調查釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

