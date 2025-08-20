桃市警局交大警員陳瑋翎錄取三等特考 警察父親笑開懷

桃園市政府警察局交通警察大隊直屬中隊警員陳瑋翎的生活照，被同事美稱為「警界韋禮安」。（警方提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局交通警察大隊直屬中隊警員陳瑋翎，日前錄取三等刑事警察特考，讓現任市警局大園警分局保防組警務佐的父親陳聰敏非常開心；交大大隊長李維振頒發獎勵金恭喜陳瑋翎並說，陳瑋翎外型突出，被同事美稱為「警界韋禮安」，期許他未來能在警界發光發熱。

陳瑋翎說，他的父親陳聰敏長年在警界服務，堅守崗位，不遺餘力，他耳濡目染，從小立志投入警察工作，後來父子倆都穿上警察制服，成為親友間的美談。

「準備考試的歷程，是對我專業知識的層層考驗。」陳瑋翎說，3年來為了通過三等刑事警察考試，並不輕鬆，歷經2次落榜，如今能金榜題名，尤其感謝面對繁雜的工作壓力時，長官與同事的體諒成為最大支持，讓他在工作與讀書之間能將前進的步伐，調整為最佳的節奏，期許自己未來接下不同階段的任務後，能發揮所長，為維護治安奉獻一份心力。

桃園市政府警察局交通警察大隊直屬中隊警員陳瑋翎（右）錄取三等刑事警察特考，讓目前在大園警分局服務的父親陳聰敏（左）非常開心。（警方提供）

