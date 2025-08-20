為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    直播主交往2個月被男友騙百萬 法官判還錢

    士林地方法院審理，判決宋男須返還104萬3550元及利息，全案可上訴。（資料照）

    士林地方法院審理，判決宋男須返還104萬3550元及利息，全案可上訴。（資料照）

    2025/08/20 10:57

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市莊姓女子控訴，男友自稱經營酒類公司，並多次以公司週轉困難、廠商貨品有問題、暫付不出員工薪水等理由向她借款，短短兩個月共匯款114萬元。事後，莊女才揭穿宋男並非酒商，而是一般上班族，借款目的僅為填補他侵占公司款項的缺口，憤而提告求償。士林地方法院審理，判決宋男須返還104萬餘元及利息，全案可上訴。

    判決指出，莊女與宋男透過直播認識後交往，宋男在去年4月至5月間，以公司資金周轉不靈為由，多次要求借款。莊女信以為真，先後於4月14日、15日、17日及5月6日，分別匯款20萬元、4萬5千元、4萬5千元與85萬元至宋男帳戶，共計114萬元。

    不過，莊女發現，宋男並無酒商公司，實際身份是受僱於某家公司的上班族，僅因私下侵占公司資金，被要求償還，才編造謊言向莊女借錢。宋男被揭穿後，聲稱帳戶遭凍結，部分資金卡在裡面，並要求莊女再借10萬元幫忙「還公司」；莊女心軟交付現金，但宋男最終僅歸還19萬6450元，其餘超過百萬元款項遲未償還，甚至避不見面。

    莊女憤而報警，提出銀行匯款明細、報案紀錄、LINE對話截圖等佐證，並指宋男行為已被台南地檢署起訴，目前在台南地院另案審理。

    士林地院審理時，宋男未到庭，也未提出任何答辯。法官依據莊女提供的書證及相關卷證，認定宋男確實以詐術取得114萬元，事後僅歸還部分，已構成侵權行為，應賠償94萬3550元；另10萬元則屬於借貸，亦應返還。

    法院認為，宋男的行為屬於故意不法侵害財產權，依民法第184條可請求損害賠償，10萬元借款屬「消費借貸」，莊女有權請求返還，判決宋男應給付莊女共104萬3550元，全案仍可上訴。

