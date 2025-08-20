現代汽車銷售課長缺錢花用 竟A走2客戶百萬訂車款

負責銷售現代汽車的戴姓課長因缺錢花用，竟A走2名客戶133萬訂車款。示意圖。（資料照，路透）

2025/08/20 11:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕負責銷售韓國現代汽車的戴姓課長，收到兩位客戶訂車的133萬元現金後，沒有上繳公司反而挪為己用，害客戶一直等不到新車向公司催討，經汽車公司內部調查後報警，戴姓男子被依業務侵占罪判刑1年2月。

判決指出，在「現代汽車鳳山展示中心」擔任銷售課長的戴姓男子，2023年7月18日與劉姓客戶簽約，劉男以146萬9千元買下一輛CUSTIN，合約中也載明於當年度9月中旬交車；劉男簽約後，陸續拿了106萬9千元給戴男，但戴男卻把其中70萬元現金侵占，且為了避免公司發現，把另名客戶所繳交的70萬元車款，記載於劉姓男子訂單下。

同年7月26日，陳姓男子也花了128萬9千元向戴男訂了一輛TUCSON-L，合約載明9月上旬交車，簽約完後，陳男也分次把63萬元訂車金交給戴男，但一樣被戴男私吞。

兩名車主滿心等待新車到來，沒想到落得一場空，他們寄送存證信函和去電汽車公司要求交車，公司發現不對勁，經內部調查後，發現戴男負責的客戶有車款挪用、帳目不清等情形，於是報警處理。

高雄地方法院審理時，戴男坦承犯行，法官認為他不思以正當方法獲取所需，竟侵占業務上所持有財物，損害他人財產法益，所為實屬不該，因此依兩個業務侵占罪判他徒刑1年2月，可上訴。

