惡狼誆稱要「抓姦」 搭小黃尾隨陪酒女返家性侵

黃男見被害女子進入大樓後，竟直接強行將其摔倒侵犯。（情境照）

2025/08/20 11:23

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名黃姓男子去年4月26日深夜前往仁愛區某卡拉OK店消費，過程中找來一名女子作陪。席間，黃男騷擾女方被在場人士阻止，被害女子則趁隙搭車逃離。黃男見狀，也搭上計程車並稱要「抓姦」，請司機尾隨。黃男見被害女子進入大樓後，竟直接強行將其摔倒指姦對方。基隆地院近日審結，依觸犯強制性交罪，判處黃男2年徒刑。

檢警調查，案發當時黃男找來被害女子作陪，但卻於凌晨時分開始伸出狼爪，騷擾對方。在場的其他人，趕緊出手制止，並示意女子趕緊搭計程車離開現場，回家休息。

黃男色心未止，反而想要與被害女子發生進一步關係，跟著離開卡拉OK店後，搭上另輛計程車，跟司機說自己要「抓姦」，要司機尾隨女子搭乘的車輛。

被害女子搭車返回七堵區的住處時，未注意遭黃男尾隨，慘遭架脖，並摔在地上。黃男強壓在女方身上，見其穿著裙裝，就強行褪下對方內褲，想要霸王硬上弓，卻未能勃起。被害女子發現後，趕緊穿回內褲，沒想到，黃男仍不罷手，用手侵犯，強制性交得逞。

被害人身心頓時受到重創，哭喊救命，黃男才意識到自己闖下大禍，趕緊逃離現場。事後，被害女子報警求援，警方循線將黃男逮捕。

黃男到案後，向檢警坦承自己確實有侵犯，願意賠償對方，盼能取得原諒。檢察官偵訊後，依涉犯強制性交罪，將黃男起訴。

法官審理後認為，雙方已經達成和解，且黃男也依約支付第一期的賠償款，獲得被害人原諒，積極彌補自身犯行對被害人的損傷，確有悔意。因此依法定最低刑度，仍嫌過苛，顯屬情輕法重，依法減輕其刑，判處有期徒刑2年。

但因黃男為滿足自己性慾，騷擾被害人未果後，竟誆騙計程車司機駕車尾隨被害女子回家強暴對方，危害社會治安甚鉅，若宣告緩刑，有違比例原則及平等原則，故不予宣告緩刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法