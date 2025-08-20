前柔道國手因淤泥摔車遭車輾 高院改判新北市府國賠162萬

鄭姓前柔道國手騎乘機車行經新北市一處橋下涵洞，因該路段累積很多淤泥導致摔車，又遭一部自小客車輾壓致胸椎、肋骨等多處骨折而失能，他訴請國賠但一審敗訴，高等法院改判新北市府應國賠162萬多元。（記者楊國文攝）

2025/08/20 10:24

〔記者楊國文／台北報導〕鄭姓前柔道國手騎乘機車行經新北市一處橋下涵洞，因該路段累積很多淤泥導致摔車，竟遭一部自小客車輾過，受有胸椎、肋骨等處骨折，以致失能，導致終生殘廢，他提告要求負責路面清潔、管理的新北市政府環保局應予國家賠償，一審認定無法證明有管理欠缺責任，判鄭男敗訴；全案上訴，高等法院改判新北市府須國賠162萬多元。

鄭男具狀主張，2022年3月1日騎乘普通重型機車經過新北市中和區員山路二高橋下涵洞内，因該路段累積很多淤泥，導致他騎車經過該淤泥處時摔車，被謝姓男子駕駛的自小客車壓過他的身體，受有創傷性胸椎7、8節骨折併脊髓損傷，創傷性雙側氣胸及血胸，左側2-10肋骨骨折，右側2-7肋骨骨折，肝臟撕裂傷，及下巴撕裂傷等傷害，經診斷有失能狀況，領有身心障礙證明。

請繼續往下閱讀...

曾是柔道國手的鄭男指出，該車禍路段由新北市政府環保局負責維護、管理，案發當天因疏於維護，導致該路段路面淤積大片淤泥，使他騎車經該路段時打滑摔倒而遭小客車輾壓，導致終生殘廢，請求國賠1657萬多元。

新北市政府環保局辯稱，該案發路段全年上班日都有固定排班清掃，事故發生當天和前一個月內皆未接獲該路段有民眾陳情或通報案件，可見該路段的路面已有固定巡查、通報及清理維護，並無國賠責任。

新北地院查出，新北市府環保局平時確有安排案發處進行路面清潔工作，且案發當天也有進行巡查維護，經新北市府車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果，認定鄭男行經涵洞內路段，未使用燈光，也未注意車前狀況為車禍主要原因，無法證明新北市府的清潔維護責任和該車禍有何因果關係，判鄭男敗訴。鄭男不服上訴。

高等法院審理後，改判新北市環保局應國賠鄭男162萬6446元，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法