約2日女來台伴遊兼性服務 惡男白嫖又洗劫挨告

新北市一名男子透過交友軟體向2名日本籍女子攀談，雙方談妥每人以一天30萬日圓（約新台幣6萬元）來台伴遊兼性服務，該男卻涉嫌辦完事不給錢，洗劫財物還收走2人護照軟禁，甚至拍下性愛影像，檢方諭令10萬交保並限制住居。示意圖。（資料照）

2025/08/20 10:40

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市一名男子阿倫（化名），透過交友軟體向2名日本籍女子攀談，雙方談妥每人以一天30萬日圓（約新台幣6萬元）來台伴遊兼性服務，但2女先後抵台後，阿倫卻涉嫌辦完事不給錢，還收走2人護照軟禁，甚至拍下性愛影像，2人事後透過日本在台協會求助報案，警方將阿倫拘提到案後，移送檢方偵辦，經檢方諭令10萬交保並限制住居。

據瞭解，待業中年約40歲的阿倫，住新北市新店區華城路某社區，7月時透過交友軟體向2名20多歲日籍女子攀談後，雙方再互加微信聊天，期間阿倫邀請2人來台伴遊，且暗示性交易服務，雙方談妥每人以一天約6萬元代價，來台伴遊兼性服務。

而其中一女小可（化名）在本月1日先抵達桃園機場後，由阿倫親自駕車前往接機，隨後載著她回到新店住處，2人在隔天魚水交歡後，阿倫卻沒有支付半毛錢，甚至還洗劫70萬日圓（約新台幣14萬元）。

而在本月3日，另名女子小琪（化名）抵台後，阿倫同樣接機並帶回住處，期間還收走2人的護照及錢包，並出言恐嚇「若是不聽從就把妳們賣掉」等語，2人因此被迫與阿倫發生多次性行為。

隔天8月4日，阿倫載著2女抵達機場後，才歸還2女護照及錢包，但2女不甘受辱並未登機，只能先借住友人家，並於5日向日本在台交流協會求助，同時向航警局報案，案件再轉至新店警分局偵辦。

警方受理後立即報請台北地檢署指揮偵辦，於7日持拘票、搜索票前往阿倫住處將其拘提到案，同時查扣手機等證物，並且發現有性愛影像，另檢視案發地點，未發現其他遭軟禁女子。

警詢時，阿倫堅決否認有性侵行為，僅稱是性交易，詢後依加重強制性交、妨害性隱私及不實性影像罪、妨害自由及人口販運防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方訊後諭令阿倫交保及限制住居。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

