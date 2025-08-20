為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    員山醫院院長妻火劫離奇身亡！駕賓士直衝谷底 墜谷經過獲還原

    王姓婦人13日獨自駕駛賓士車在北宜公路墜谷，當時消防人員展開救援畫面。（資料照）

    王姓婦人13日獨自駕駛賓士車在北宜公路墜谷，當時消防人員展開救援畫面。（資料照）

    2025/08/20 10:55

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭員山醫院呂姓院長的王姓妻子，駕車在北宜公路墜谷獲救，3天後卻在家中遇火劫喪命。由於死因成謎，外界懷疑當初墜谷原因也不單純。王女駕駛的賓士車已從谷底吊起，根據行車紀錄器畫面，王女車輛直衝谷底，是誤踩油門或其他原因仍待調查；不過，賓士車經技師勘驗，煞車與機械系統均無異常。

    63歲的王姓婦人，13日獨自駕駛黑色賓士E300前往頭城北宜公路，不慎墜落80公尺深山谷，所幸賓士內建緊急求助系統自動啟動，順利通報警方，再轉由宜縣消防局救援，呂姓丈夫見妻子死裡逃生，當場相擁而泣。

    但16日傍晚5點，王婦位在三星鄉大洲一路的二層樓農舍住宅失火，她送醫後不治，呂姓丈夫吸入性嗆傷。據了解，消防人員抵達火場時，王姓婦人已在農舍一樓大門口屏風處，由丈夫施以急救；經火場勘驗，起火點在客廳沙發，現場沒有聞到汽油味，也排除電線走火，起火原因不明，而約20坪大的客廳，燃燒面積不到3坪，為何王婦全身會造成90%灼傷？

    王婦獲救3天卻死於火劫，起火原因不明，且與北宜公路墜谷事件，時間點過於巧合，到底是他殺、自殺、意外，各種揣測都有；連帶使得北宜公路墜谷，也讓外界質疑原因不單純，懷疑車輛是否有被動過手腳？要求重啟調查進一步釐清。

    據了解，王婦墜谷的賓士車18日已經吊起，經檢驗行車紀錄器，王婦人曾在北宜公路墜谷處邊坡停車後，下車查看地形1分多鐘，上車後10餘分鐘，就開車直衝谷底，過程未講任何話，到底是誤踩油門或其他原因仍待調查；而該賓士車經技師查驗，煞車與機械系統均無異常。

    王婦墜谷獲救後，與丈夫相擁而泣。（資料照）

    王婦墜谷獲救後，與丈夫相擁而泣。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播