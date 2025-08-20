員山醫院院長妻火劫離奇身亡！駕賓士直衝谷底 墜谷經過獲還原

王姓婦人13日獨自駕駛賓士車在北宜公路墜谷，當時消防人員展開救援畫面。（資料照）

2025/08/20 10:55

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭員山醫院呂姓院長的王姓妻子，駕車在北宜公路墜谷獲救，3天後卻在家中遇火劫喪命。由於死因成謎，外界懷疑當初墜谷原因也不單純。王女駕駛的賓士車已從谷底吊起，根據行車紀錄器畫面，王女車輛直衝谷底，是誤踩油門或其他原因仍待調查；不過，賓士車經技師勘驗，煞車與機械系統均無異常。

63歲的王姓婦人，13日獨自駕駛黑色賓士E300前往頭城北宜公路，不慎墜落80公尺深山谷，所幸賓士內建緊急求助系統自動啟動，順利通報警方，再轉由宜縣消防局救援，呂姓丈夫見妻子死裡逃生，當場相擁而泣。

但16日傍晚5點，王婦位在三星鄉大洲一路的二層樓農舍住宅失火，她送醫後不治，呂姓丈夫吸入性嗆傷。據了解，消防人員抵達火場時，王姓婦人已在農舍一樓大門口屏風處，由丈夫施以急救；經火場勘驗，起火點在客廳沙發，現場沒有聞到汽油味，也排除電線走火，起火原因不明，而約20坪大的客廳，燃燒面積不到3坪，為何王婦全身會造成90%灼傷？

王婦獲救3天卻死於火劫，起火原因不明，且與北宜公路墜谷事件，時間點過於巧合，到底是他殺、自殺、意外，各種揣測都有；連帶使得北宜公路墜谷，也讓外界質疑原因不單純，懷疑車輛是否有被動過手腳？要求重啟調查進一步釐清。

據了解，王婦墜谷的賓士車18日已經吊起，經檢驗行車紀錄器，王婦人曾在北宜公路墜谷處邊坡停車後，下車查看地形1分多鐘，上車後10餘分鐘，就開車直衝谷底，過程未講任何話，到底是誤踩油門或其他原因仍待調查；而該賓士車經技師查驗，煞車與機械系統均無異常。

王婦墜谷獲救後，與丈夫相擁而泣。（資料照）

