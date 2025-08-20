暴戾！借打火機點菸被拒 台中三惡煞竟活活打死街友

三惡煞只因借火被拒絕，就活活打死街友，台中地檢署依重傷害致死罪起訴，由台中地院地院國民法官審理。（記者張瑞楨攝）

2025/08/20 10:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蕭姓男子於今年4月間與朋友喝酒後，返家途中想吸菸，隨機向路旁的吳姓街友借打火機被拒，他竟找來兩名酒友爆打吳男，沒想到竟把吳男活活打死，台中地檢署依重傷害致死罪起訴三名充滿暴戾之氣的惡煞，由台中地方法院國民法官審理庭審判。

台中地檢署起訴指出，蕭男今年4月22日晚間與朋友喝酒，至23日凌晨4時許返家，他途經台中市大雅區潭雅神綠園道的萬善祠，隨機向吳姓街友借打火機，想要點火吸菸（俗稱借火），卻被吳男拒絕。

請繼續往下閱讀...

蕭男憤怒離開現場，時隔1小時後，找來與他一起喝酒的李男與蔡男，折返萬善祠毆打吳男，吳男逃至六寶公園躲藏，3人不善罷干休，持續騎車、徒步追逐，3人於公園拳打腳踢，或持安全帽痛打吳男。

吳男被打得求饒，3人還是不善罷干休，又把吳男抓回萬善祠持續毆打，吳男被打得倒地後，3人揚長而去，吳男的友人至當天上午7時許，見吳男重傷昏迷，報案將吳男送醫。

吳男頭部受創，顱內損傷、併發橫紋肌溶解、肺炎與敗血症，急救7天死亡，檢方相驗後主動偵辦，依重傷致死罪起訴3人，由台中地院國民法庭審理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法