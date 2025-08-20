婦人遭騙定時報到 南警即時出手守住3萬元

蕭姓婦人遭詐騙集團假冒公務員，要求每4小時定時報到並繳交3萬元保證金，所幸安中派出所員警即時識破，成功守住積蓄。（民眾提供）

2025/08/20 10:04

〔記者王捷／台南報導〕台南市發生一起離譜的詐騙手法，歹徒假冒公務員，竟然要求婦人每4小時透過通訊軟體「定時報到」，甚至還聲稱必須繳交3萬元保證金，否則將面臨刑責。所幸台南市警局第三分局安中派出所員警即時識破，成功攔阻，守住婦人辛苦積蓄，避免落入詐騙陷阱。

警方指出，蕭姓婦人於7月27日接獲一通顯示為私人號碼的來電，對方自稱銀行人員，謊稱她的身分遭人冒用開設帳戶，還牽涉刑案。隨後，詐騙集團更進一步假冒「165警察單位」，要求蕭女加入LINE帳號「165洪志成」，持續透過通訊方式操控。歹徒先是套問她的存款與保險狀況，再進一步強迫她必須每隔4小時透過LINE回報自己的行蹤，最後甚至要求支付3萬元保證金，藉此製造心理壓力，迫使她配合。

請繼續往下閱讀...

蕭女起初信以為真，但在長時間受到干擾與壓迫後，感到懷疑與不堪其擾，於是昨日上午前往安中派出所諮詢。當時值班的李偉維、陳奕儒兩名員警仔細查看詐騙對話紀錄，立即斷定這是詐騙集團慣用伎倆，並向蕭女說明真相，耐心解釋警方不會要求民眾加LINE，更不會強迫定時報到或繳交保證金，及時攔阻她遭受財產損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法