男遭友人刺胸搶毒反擊刺死辯「正當防衛」 二審仍判12年半

男子陳世峯遭獄中友人持藍波刀刺胸搶毒，陳反擊刺死友人，辯稱「正當防衛」，高院今依殺人罪判刑12年6月。（記者楊國文攝）

2025/08/20 10:08

〔記者楊國文／台北報導〕男子陳世峯不滿獄中認識的沈姓友人因索討海洛因毒品不成，竟偷襲他打算搶毒，以藍波刀刺進他的右胸，陳情緒失控暴怒，拔出藍波刀後猛力砍刺沈的頸、胸等要害共23刀致死，一審依殺人罪判陳12年6月徒刑；全案上訴，陳否認故意殺人，辯稱正當防衛，並對沈的家屬道歉，高等法院今判決上訴駁回，維持12年6月徒刑。可上訴。

在押的陳世峯放棄出庭聆判，無法得知對判決結果的看法。

請繼續往下閱讀...

現年54歲的陳世峯與死者沈男本是武陵外役監的「獄友」，出獄後，因陳持續提供免費少量的海洛因給沈解癮，雙方持續保持聯絡。

2023年10月20日下午5時，沈男到陳男的新北市租屋處取得少量海洛因施用後，再度開口索討海洛因遭拒。

隔天上午10時，沈男趁陳男側躺在床上滑手機之際，持藍波刀刺擊陳的右胸，陳認為，沈不顧先前多次提供少量海洛因給他的恩惠，竟打算搶毒，情緒失控暴怒，先拔出刺進他右胸的藍波刀，再與沈從床上扭打至客廳。

陳男拿起藍波刀猛力砍、刺沈男的頭、臉、頸、胸部等要害多達23刀，導致沈男大量出血當場死亡。事發後，陳打電話給鄭姓友人稱他遭沈持刀攻擊受傷，鄭緊急撥打119報案。

新北地院組成國民法官法庭審理，陳否認殺人犯行，辯稱並無殺人犯意。

新北地院國民法官法庭認為，陳男案發後致電鄭姓友人僅提及遭沈男持刀刺傷，未提及陳自己刺砍沈男一事，陳的目的是希望鄭男找救護車來救他自己，不符合自首規定，但考量陳男已和沈的家屬和解，且已履行和解條件，依殺人罪判刑12年6月。

陳不服上訴，仍否認有殺人犯意，主張案發時是正當防衛、也符合自首規定，請求減刑，並對被害家屬道歉。

高等法院審理認為一審判決並無違誤，今判決上訴駁回。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法