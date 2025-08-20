為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    涉公務車私用 國民黨籍三地門鄉長曾有欽二審從重改判半年

    國民黨籍屏東縣三地門鄉長曾有欽涉嫌公務車私用案，被高雄高分院從重改判。（資料照）

    國民黨籍屏東縣三地門鄉長曾有欽涉嫌公務車私用案，被高雄高分院從重改判。（資料照）

    2025/08/20 10:00

    〔記者鮑建信／高雄報導〕國民黨籍屏東縣三地門鄉長曾有欽涉嫌公務車私用案，被屏東地院依背信罪，判處拘役並宣告緩刑，檢方認為量刑太輕上訴，高等法院高雄分院上午宣判，從重改判徒刑半年、緩刑4年，需支付國庫10萬元。

    判決書指出，被告曾有欽自2022年12月25日起，擔任屏東縣三地門鄉鄉長，負責綜理鄉政，主管或監督鄉公所所屬單位各項自治行政事務，及該公所各項政府採購標案發包、履約、請款等業務。

    2023年8月起至2024年8月止，曾男涉嫌利用公餘機會，指示不知情司機載他，或由他親自開車，從事非公務行程，包括運動、前往成功大學授課和台南大學擔任碩士生論文口試委員、休假旅遊，及其他不詳私人用途，共計31次。

    事後曾指示不知情鄉公所鄭姓承辦人按月製作核銷請款資料，不法獲利5萬6000元。

    屏東地院依背信罪，判處曾拘役50天，如易科罰金，以1000元折算1日，並審酌他認罪，繳回犯罪所得，宣告緩刑3年。

    屏檢認為量刑太輕，上訴要求從重改判，高雄高分院上午改判有期徒刑6月，宣告緩刑4年，期間交付保護管束，另需支付國庫10萬元，及接受法治教育2場，仍可上訴。

