桃園警分局羽球賽報名隊伍創新高 前國手李黛安擔任主審

桃園警察分局羽毛球趣味競賽，今年報名隊伍230隊創新高。（桃園警分局提供）

2025/08/20 09:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警察分局「羽眾不同，青春無敵」羽毛球趣味競賽，今年報名隊伍230隊創新高，19日在桃園區永康市民活動中心開打，由於賽事多達183場，從白天打到晚上才結束，各組前3名獲頒獎金、獎狀及獎牌。

桃園警分局表示，今年由6位裁判協助賽事進行，並邀請桃園市前國手李黛安現場擔任主審，各組以國中男單組人數最多，短時間內就吸引52人報名，因賽事迴響熱烈，今年除了青少年，另增開社會組，讓喜愛羽球的大朋友一起參與。

桃園警分局表示，比賽採單淘汰賽制，各組前3名獲頒獎金、獎狀及獎牌，激勵選手全力以赴，其中，最受矚目的國中女雙組跟國中女單人組結果最先出爐，國中女雙組第1名黃品芮、蔣沁純，第2名蘇品芸、張靖童，第3名鄭依荃、朱羽凡，國中女單組第1名蘇品芸、第2名施宣羽、第3名黃品芮。

桃園警分局分局長王智民表示，今年賽事報名十分踴躍，主辦單位準備高額獎金，希望激勵好手與會、切磋勉勵，並提醒重視青少年正當休閒活動，避免青少年接觸不正當場所。

桃園警察分局「羽眾不同，青春無敵」羽毛球趣味競賽，在桃園區永康市民活動中心開打。（桃園警分局提供）

桃園警察分局羽毛球趣味競賽，今年報名隊伍230隊創新高，19日在桃園區永康市民活動中心開打，由於賽事多達183場，各組前3名獲頒獎金、獎狀及獎牌。（桃園警分局提供）

