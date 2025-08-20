為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    照片與本人不符！台鐵列車長機警發現男子侵占愛心卡

    一卡通票證。示意圖，非新聞內容票卡。（資料照）

    一卡通票證。示意圖，非新聞內容票卡。（資料照）

    2025/08/20 09:14

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕江姓男子去年11月在嘉義縣水上車站出站後的候車座椅下發現一張黃姓民眾遺失的iPASS愛心卡，竟侵占遺失物，持續用該卡搭乘台鐵、市區公車、捷運、輕軌及其他小額消費，今年3月22日搭台鐵時，被台鐵陳姓列車長查票發現愛心卡照片與本人不像，報警處理；檢方聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前依犯侵占遺失物罪，判江男罰金2000元，得易服勞役。

    判決書表示，江男去年11月撿到黃姓民眾於10月19日遺失的由一卡通票證公司發行的iPASS愛心卡，內儲值88元及社福點數921點，他並未通報遺失，卻從11月23日開始用該卡搭乘台鐵、市區公車、捷運、輕軌及其他小額消費，期間共加值750元，扣值660元，扣除社福點數991點。

    台鐵陳姓列車長3月22日11點12分，在列車行經台中市潭子區頭家厝車站時，在第2節車廂內發現江男用來乘車的愛心一卡通上照片與本人不像，通報鐵路警察處理，並將餘額178元的愛心一卡通發還給黃姓民眾。

    警訊時，江男坦承犯行，法官認為江男撿到票卡，卻未送交警察或自治機關處理，反起意侵占，並持以搭乘大眾運輸交通工具，缺乏尊重他人財產權觀念，法治觀念淡薄，審酌他的家庭經濟，有多次竊盜前科，判江男罰金2000元，得易服勞役。

