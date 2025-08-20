為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    欲用百萬現金換黃金 獨居婦差點損失鉅金

    中正二分局泉州所警員（左）林建均、（右）洪郁翔（記者劉慶侯翻攝）

    中正二分局泉州所警員（左）林建均、（右）洪郁翔（記者劉慶侯翻攝）

    2025/08/20 09:17

    〔記者劉慶侯／台北報導〕64歲獨居林姓婦人，誤信詐欺集團的假交友真詐財陷阱，以為投身俄羅斯軍旅的男友，要寄送一袋裝有黃金、外幣的大禮包給她作為定情物，但是要先匯出美金4萬元（約新台幣120萬元）到指定帳戶，朋友才會將「大禮」寄出。林婦依約定到銀行臨櫃時，被據報趕到的員警即時制止，美夢雖幻滅，但保住了老本。

    北市警察局中正二分局泉州街派出所，是日前接獲轄內郵局行員報案，有名婦人要轉帳鉅款到國外銀行，對方面對行員詢問緣由一直支吾其詞，只是不斷催促儘速辦理，行員察覺有異，暗中通報警方到場。

    警員林建均、洪郁翔到場瞭解，林婦面對是警察，只得說出是她旅居俄羅斯的友人突然傳LINE，表示要跨國海運一個裡面滿是黃金、外幣的包裹，寄來台灣當作禮物給她。對方提供自己在越南軍事銀行開戶的帳號，要她先轉帳美金4萬元到對方帳戶，朋友才會將「大禮」寄出。

    單身獨居的她說，不久，便有位自稱銀行客服人員聯繫到她，表示若不趕緊匯款，包裹就會被越南海關充公扣押，林婦不疑有他到郵局欲轉帳鉅款到指定的銀行帳號。

    警方查看林婦的LINE對話紀錄，皆是詐騙集團慣用的術語，且經查越南這國家並無這間銀行，林婦這才發現自己差點將辛苦錢匯給詐騙集團，不斷感謝行員、警方辛勞阻詐，但神情黯然離去。

    警方表示，現今詐騙手法常塑造各種情境角色取信被害人，進而詐取錢財。民眾如遇各種可疑狀況，尤其需要匯錢時，應立即撥打165反詐騙專線或110求證，以保障自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐騙集團話術。記者劉慶侯翻攝）

    詐騙集團話術。記者劉慶侯翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播