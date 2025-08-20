欲用百萬現金換黃金 獨居婦差點損失鉅金

中正二分局泉州所警員（左）林建均、（右）洪郁翔（記者劉慶侯翻攝）

〔記者劉慶侯／台北報導〕64歲獨居林姓婦人，誤信詐欺集團的假交友真詐財陷阱，以為投身俄羅斯軍旅的男友，要寄送一袋裝有黃金、外幣的大禮包給她作為定情物，但是要先匯出美金4萬元（約新台幣120萬元）到指定帳戶，朋友才會將「大禮」寄出。林婦依約定到銀行臨櫃時，被據報趕到的員警即時制止，美夢雖幻滅，但保住了老本。

北市警察局中正二分局泉州街派出所，是日前接獲轄內郵局行員報案，有名婦人要轉帳鉅款到國外銀行，對方面對行員詢問緣由一直支吾其詞，只是不斷催促儘速辦理，行員察覺有異，暗中通報警方到場。

警員林建均、洪郁翔到場瞭解，林婦面對是警察，只得說出是她旅居俄羅斯的友人突然傳LINE，表示要跨國海運一個裡面滿是黃金、外幣的包裹，寄來台灣當作禮物給她。對方提供自己在越南軍事銀行開戶的帳號，要她先轉帳美金4萬元到對方帳戶，朋友才會將「大禮」寄出。

單身獨居的她說，不久，便有位自稱銀行客服人員聯繫到她，表示若不趕緊匯款，包裹就會被越南海關充公扣押，林婦不疑有他到郵局欲轉帳鉅款到指定的銀行帳號。

警方查看林婦的LINE對話紀錄，皆是詐騙集團慣用的術語，且經查越南這國家並無這間銀行，林婦這才發現自己差點將辛苦錢匯給詐騙集團，不斷感謝行員、警方辛勞阻詐，但神情黯然離去。

警方表示，現今詐騙手法常塑造各種情境角色取信被害人，進而詐取錢財。民眾如遇各種可疑狀況，尤其需要匯錢時，應立即撥打165反詐騙專線或110求證，以保障自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

