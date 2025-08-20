聽損沒聽到警察叫喚停車 法官判2萬元罰單撤銷

法官認為引擎噪音不小，李男又罹患「感音性聽力損失」，確實可能沒聽到員警呼喚，判決罰單撤銷，圖為警方擴大臨檢場景，與本案無關。（資料照，記者張瑞楨攝）

2025/08/20 08:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕李姓男子今年2月開車行經南投縣，員警瞥見他沒繫安全帶，呼喚他停車受檢，李男卻逕行離去，被警方開罰2萬元，李男提起行政訴訟，主張他根本沒聽到員警叫喚停車，台中高等行政法院勘驗錄影發現，李男眼睛直視前方，汽車引擎噪音不小，李男又罹患「感音性聽力損失」，確實可能沒聽到員警呼喚，判決罰單撤銷。

判決書指出，李男於今年（2025年）2月12日上午，開車行經南投縣南投市省府路，當時有交通事故，南投縣警察局中興分局員警疏導交通，見李男沒有繫安全帶，攔停時李男卻逕行離去，員警依道路交通管理處罰，開出「違反處罰條例之行為，拒絕停車接受稽查而逃逸」的罰單，裁處罰鍰2萬元，應參加道路交通安全講習，李男不服處罰，向台中高等行政法院提起行政訴訟，他主張，沒有聽到警察攔人的聲音，罰單應該撤銷。

法官當庭勘驗員警隨身錄影設備（密錄器）與李男的行車紀錄器，李男開車行經時，駕駛座車窗開啟，李男眼睛看向正前方，不是看員警方向，汽車引擎聲不小；員警轉身並指稱李男沒有繫安全帶時，但員警站立位置，是李男駕駛座的左後方，李男臉部仍面向前方、未朝員警方向看，並勻速、緩慢往前行駛。

法官認為，李男提出醫院的健康檢查報告，左右耳都「感音性聽力損失」（聽力下降，甚至影響語言識別能力，特別是在吵雜環境中），李男聽力不佳，且車輛引擎聲不小，員警又是在李男左後方，李男確實可能沒聽到員警說話，另外，李男如果是逃逸，理應加速離去，但他卻是以一般速度勻速、緩慢前行，顯示李男不知員警攔查，判決罰單撤銷，可上訴。

