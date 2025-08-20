為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    友人女兒邀喝咖啡 男伸鹹豬手亂摸挨告被判刑

    楊男伸出鹹豬手對女性晚輩亂摸一通。（情境照）

    2025/08/20 08:28

    〔記者李立法／屏東報導〕楊姓男子受友人女兒邀請到連鎖咖啡店喝咖啡談事情，楊男卻利用比鄰而坐的機會，伸出鹹豬手對這位女性晚輩亂摸一通，女方出言制止，楊男依舊不停手，被害人憤而提告，屏東地院檢視咖啡店內監視影像及相關證據後，認為楊男觸犯性騷擾罪，判刑4個月，可易科罰金及上訴。

    被害人表示，因親戚經營遊覽車公司，楊男是父親的朋友，曾一起出遊過，所以才約楊男喝咖啡談事情，楊男坐她旁邊沒多久便伸手摸她大腿，她立刻制止，她請楊男別再這樣，但楊男不聽，隔著紗裙從她的右大腿開始摸，一路往上摸，她趕快把楊男的手推開，楊男行為真的很過分，便決定離開，並報警處理。

    楊男則否認有對女當事人性騷擾的行為；他的辯護人也說，楊男雖有觸摸女當事人的動作，但事後2人離開時還一起走出去，女方並未有驚慌失措或狼狽逃跑的情況，幾天後雙方還互傳LINE，與性騷擾的態樣不同。

    屏東地院檢視咖啡店內監視影像，發現楊男未經女方同意，頻繁以手撫摸女方右臉側、肩膀及大腿等處，且漸趨深入，經女方拍打示警仍執意為之，已有性暗示、挑逗、調戲之意，乘人不及觸摸身體隱私處等性騷擾犯意明確。

