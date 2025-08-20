為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南將軍光電弊案 前議長郭信良、三地集團鍾嘉村各200萬交保

    台南市議會前議長、現任議員郭信良涉及台南將軍光電場涉及貪瀆等弊案，今天凌晨以200萬元交保。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南市議會前議長、現任議員郭信良涉及台南將軍光電場涉及貪瀆等弊案，今天凌晨以200萬元交保。（資料照，記者王俊忠攝）

    2025/08/20 06:24

    〔記者鮑建信／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦台南將軍光電場涉及貪瀆等弊案，發現前台南市議會議長郭信良涉嫌收受三地集團創辦人鍾嘉村妻子900萬元賄款，及另涉嫌違反廢清法，再度傳郭、鍾等人到案說明，檢察官漏夜複訊後，今天（20）凌晨諭令郭信良、鍾嘉村各200萬元交保。

    據了解，橋檢偵辦台南將軍光電場弊案，發現鍾嘉村妻子將1500萬元，匯入「白手套」岡山營造公司負責人朱更楠戶頭後，朱更楠又把其中900萬元，轉交前台南市議會前議長、現任議員郭信良。

    郭信良曾辯稱收到900萬元是借款

    檢調單位懷疑這筆錢，是郭信良替鍾嘉村順利取得光電場執照等報酬，並在今年4月間，發動大規模搜索，偵訊後郭30萬元交保、鍾和朱各20萬元交保。據悉，郭信良等人應訊指稱，900萬元是借款，否認犯行。

    後來，檢調人員接獲檢舉，指將軍光電場案等處，被人傾倒大量廢棄物，又在6月間，傳喚涉案的朱更楠和郭信良助理李宜璋到案說明後，聲請羈押禁見2人，結果朱被法院裁定收押，李男則改交保候傳。

    辦案人員比對郭信良等人供詞，及擴大清查金流後，發現郭另在將軍光電等案場，涉嫌傾倒廢棄物，昨天再度約談郭、鍾和李等3人對質，釐清金流疑點，同時追查有無違反貪污治罪條例和廢棄物清理法等不法情事，經承辦檢察官漏夜複訊後，今天凌晨下令郭和鍾2人各200萬元交保候傳，其餘人請回。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播