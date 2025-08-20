為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高雄婦人酒駕自撞 連環波及多車並撞斷電桿

    吳婦車輛車頭毀損嚴重。（民眾提供）

    吳婦車輛車頭毀損嚴重。（民眾提供）

    2025/08/20 06:12

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營區左營大路今（20日）凌晨發生轎車自撞事故，吳姓婦人駕駛的車輛疾速衝撞路旁小貨車及騎樓下2部機車，最後撞斷電線桿停下，警消獲報救出疑受驚嚇坐在車內的吳婦，後來發現她酒測值達0.59mg/L，警方依法究辦。

    左營分局左營派出所凌晨0時18分獲報，左營區左營大路發生自撞交通事故，警方馳赴現場處置。

    經了解，55歲吳姓婦人駕駛紅色轎車由左營大路北往南行駛，行經事故地點時疑因失控，衝撞對向停放於路旁的自小貨車及騎樓下2輛普重機車，最後再撞上路旁電線桿方才停下。

    吳婦事發後坐在車內待援，由警消將她救出，事故造成吳女身體多處擦挫傷，走路還需要救護人員攙扶，經119救護人員現場包紮後並無大礙。

    惟吳女經實施酒測，酒測值達0.59mg/L，已明顯超過法定標準。警方依「刑法」第185條之3公共危險案偵辦，及依法依「道路交通管理處罰條例」第35條第1項第1款裁罰，另因肇事車輛車主為本人，依同條第9項規定將吊扣牌照2年。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    吳婦車輛車頭毀損嚴重。（記者洪臣宏攝）

    吳婦車輛車頭毀損嚴重。（記者洪臣宏攝）

    吳婦轎車撞擊路旁小貨車。（民眾提供）

    吳婦轎車撞擊路旁小貨車。（民眾提供）

    吳婦被救出時由救護人員攙扶。（民眾提供）

    吳婦被救出時由救護人員攙扶。（民眾提供）

