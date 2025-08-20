為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    涉博弈金流洗錢案　天道盟主300萬交保科技監控

    2025/08/20 02:39

    〔中央社〕天道盟主「鐵霸」、胞弟「太保」與太陽聯盟副盟主「麥可」涉博弈金流洗錢案，昨天移送新北檢複訊，檢方訊後諭令3人各以300萬元、200萬元及100萬元交保，實施科技監控。

    檢警偵辦黑幫網路博弈案，長期偵搜發現有多筆金流和兩間投資控股科技公司有關，分別為天道盟主「鐵霸」曾盈富和太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏所開設，疑涉博弈金流洗錢情事。

    新北地檢署18日上午指揮刑事局和雙北市警方兵分26路，共計出動110名警力分赴雙北市、新竹市和台中市等多個黑幫據點，共拘提「鐵霸」和其胞弟「太保」曾盈進、「麥可」等26人到案。

    刑事局昨天偵訊後，將「鐵霸」、「太保」和「麥可」等3人，依涉組織犯罪防制條例和洗錢等罪移送新北檢複訊。

    「鐵霸」、「太保」和「麥可」於昨天下午4時許被帶入新北檢偵查大樓，面對媒體詢問是否涉嫌洗錢、有無做違法的事情，「鐵霸」小聲回應：「沒有。」

    新北地檢署檢察官今天凌晨訊後，認「鐵霸」、「太保」、「麥可」等人涉嫌賭博、洗錢等罪，分別諭令新台幣300萬元、200萬元、100萬元交保，3人均限制出境、出海及實施科技設備監控。

    「鐵霸」等人於今天凌晨1時45分許辦保完成，在多人陪同下離開，對於記者提問有什麼話想說，「鐵霸」僅回應：「澄清事實就好。」（編輯：洪(啟)原）1140820

