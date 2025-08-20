為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    涉賭博、洗錢等案 天道盟盟主「鐵霸」曾盈富300萬交保

    天道盟盟主「鐵霸」曾盈富（中）。（資料照）

    2025/08/20 00:58

    〔記者王定傳／台北報導〕天道盟、太陽聯盟2組織涉透過旗下公司，協助網路博弈洗錢，新北地檢署拘提天道盟盟主綽號「鐵霸」曾盈富、太陽聯盟副盟主綽號「麥可」洪瑞宏及曾盈富胞弟綽號「太保」曾盈進等人，今凌晨訊後依賭博及洗錢等罪嫌，諭令曾盈富300萬元交保、曾盈進200萬元交保、洪瑞宏100萬元交保，3人均限制出境出海及實施科技設備監控。

    新北地檢署前天指揮刑事局偵二隊及雙北市警方，鎖定天道盟、太陽聯盟2組織涉透過旗下公司協助網路博弈洗錢等不法進行調查，本案是刑事局為斷絕黑幫不法金流，執行「掃黑2.0」，首度以偵辦企業犯罪模式，報請檢察官指揮追查黑幫所設立公司的不法金流。

    警方初步調查，曾盈富兄弟檔逐漸將幫派組織企業化，其旗下的3家公司及洪瑞宏旗下的2家公司，近4年多來共有近10億可疑資金進出，其中雙方各2家公司還有涉及網路博弈不法金流。

    檢方前天指揮刑事局偵二大隊及雙北市警方發動搜索，並約談曾盈富兄弟及曾盈富等20多人到案，訊後諭曾盈富等5人8萬元至300萬元不等金額交保，曾盈富兄弟及洪瑞宏並須限制出境出海及實施科技設備監控，其他人大多請回。

