再接再厲！8/19 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

8月19日開獎的第114000201期今彩539摃龜；第114000080期大樂透頭獎也摃龜。（本報合成）

2025/08/19 22:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月19日開獎的第114000201期今彩539頭獎摃龜；第114000080期大樂透頭獎也摃龜。

第114000080期大樂透中獎號碼「02、23、25、33、41、46，特別號：22」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共21注中獎，每注可得9萬7288元；肆獎共69注中獎，每注可得1萬9034元；伍獎共1812注中獎，每注可得2000元；陸獎共2244注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3678注中獎，每注可得400元；普獎共3萬2852注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第114000080期49樂合彩中獎號碼為「02、23、25、33、41、46」。四合4注中獎，每注可得20萬元；三合共72注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2277注中獎，每注可得1250元。

第114000201期今彩539中獎號碼為「06、07、18、31、35」。頭獎摃龜；貳獎共148注中獎，每注可得2萬元；參獎共5270注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4578注中獎，每注可得50元。

第114000201期39樂合彩中獎號碼為「06、07、18、31、35」。四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共114注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6251注中獎，每注可得1125元。

第114000201期3星彩中獎號碼為「066」。壹獎共48注中獎，每注可得5000元。

第114000201期4星彩中獎號碼為「7245」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法