    社會

    韓商買泰達幣遇假交易跳車 50萬現金留車內6嫌到案

    侯男進入咖啡店以假證件與李男會面，兩人隨後上車交易。（記者鄭景議翻攝）

    侯男進入咖啡店以假證件與李男會面，兩人隨後上車交易。（記者鄭景議翻攝）

    2025/08/19 22:08

    〔記者鄭景議／台北報導〕韓國籍李姓商人日前來台，赴北市一間咖啡店交易泰達幣及手錶，過程中發現對方疑似假交易立即跳車，卻將裝有50萬元的背包遺留車內。警陸續拘提盧姓主嫌及其他五名共犯。檢方聲押盧姓主嫌獲准，其餘五人以三至五萬元不等金額交保，並持續追查這筆錢下落。

    警方調查，李男長期以觀光名義來台，並與一名台籍女子交往。今年4月1日晚間，他在臉書社團發現有人販售泰達幣及高價手錶，與33歲盧姓男子取得連繫後，攜帶內有150萬元現金的手提袋及裝有50萬元的背包赴約。20歲楊姓男子駕車載侯姓男子到忠孝東路、延吉街口一間咖啡店，侯男進入咖啡店以假證件與李男會面，兩人隨後上車交易。

    未料，車輛起步後，李男從交談中察覺對方根本沒有泰達幣及手錶，立刻跳車脫身，卻因背包被對方抓住而遺失50萬元現金。他隨即向大安分局報案。

    警方調閱監視器掌握詐團動向，得知詐團在新生南路與辛亥路口短暫停留並變造車牌，隨後將車輛棄置於新北市三峽一帶，企圖製造斷點規避查緝。

    警方循線追查，發現33歲盧姓男子為主嫌，37歲俞姓、31歲張姓、30歲溫男、楊男及侯男分別負責牽線、提供交通工具及假證件。六人均住在花蓮縣，警方當月拘提盧姓等五人，上月再拘捕俞姓男子。

    犯嫌供稱當時僅假意販售泰達幣，李男自行跳下車，他們只是出於擔心才抓住背包，但對50萬元去向則互相推諉。警方查扣現金九萬餘元、手機、金融卡、存摺及手錶一只，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例偵辦，並持續追查失落現金的下落。

    警方查扣現金九萬餘元、手機、金融卡、存摺及手錶一只，並追查現金下落。（記者鄭景議翻攝）

    警方查扣現金九萬餘元、手機、金融卡、存摺及手錶一只，並追查現金下落。（記者鄭景議翻攝）

