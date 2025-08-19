為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    金門1年失億元！ 檢察長防詐誓師：讓車手有去無回

    金門辦理「公私一條心、齊力打詐護鄉親」誓師大會，地檢署檢察長王柏敦表示，只要敢派車手來金門，警、調單位一定讓車手有去無回。（記者吳正庭攝）

    2025/08/19 21:35

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門1年遭詐近1億元！金門地檢署今天在「公私一條心、齊力打詐護鄉親」誓師大會指出，金門1至7月與去年同期比較，被詐騙件數由235件降為162件，遭詐財損金額減少4900萬元，顯見防詐已見成效；檢察長王柏敦說，只要敢派車手來金門，警、調單位一定讓車手有去無回。

    王柏敦幽默地說，在警、調把關下，已「殲滅」好幾個來金的車手。金門重點在防詐，鄉親純樸，常誤信投資、交友、抽獎詐術，盼透過出席各單位首長及代表的影響力，把最新詐騙手法帶回宣導。

    誓師大會由王柏敦主持，副縣長李文良、議長洪允典、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增、法務部調查局福建調查處長馬忠亮、陸軍金門防衛指揮部副指揮官李其桓、縣警察局長黃壬聰、金門酒廠實業股份有限公司、金門航空站、金門國家公園管理處等單位首長及部分鄉鎮長均共襄盛舉。

    李文良說，日前陪兒子去銀行辦理機車匯款，銀行人員「非常謹慎」的態度令他很感動，也體會「公部門認真打詐，民眾生命財產相對有保障」。議長洪允典說，金門1年被騙走1億元，有個長輩在金門被騙走好幾100萬元，搬到台灣本島還是擺脫不了詐騙電話騷擾，詐騙無孔不入。

    地檢署主任檢察官林伯文說，金門去年被詐近1億元，地檢署結合縣警察局及金融機構2024年7月成立成立可疑帳戶預警中心，至今年5月共接獲通報17件，阻詐865萬8000元，其中來金門取款的車手，被查獲的比例是100%。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    金門縣議長洪允典說，詐騙無孔不入，金門一年被騙走將近一億元。（記者吳正庭攝）

    金門地檢署安排福建高分檢檢察長毛有增（左一）及及副縣長李文良（右一）頒發獎狀給防詐實務有功機構及人員。（記者吳正庭攝）

    金門地區層級最高的一次防詐、打詐誓師大會。（記者吳正庭攝）

