    首頁　>　社會

    酒客自帶妹唱K被「白嫖」 引發全武行還開槍

    美濃區某卡拉OK店傳酒客鬥毆，員警到場開槍示警才順利制伏。 （民眾提供）

    美濃區某卡拉OK店傳酒客鬥毆，員警到場開槍示警才順利制伏。 （民眾提供）

    2025/08/19 20:13

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市美濃區某卡拉OK店今天凌晨傳出酒客鬥毆，警方到場後對空鳴槍示警，兩派人馬被槍聲嚇到才停手，警方當場制伏7人，並將受傷的4人送醫；經初步調查，巫姓男子4人自帶3個妹子去唱歌，其中一名妹子被另組劉姓酒客認出，劉男一方未獲同意就坐在妹子旁邊聊天，引發巫男等人不滿，進而引發肢體衝突。

    警方指出，今天凌晨12點22分，美濃區美中路一間卡拉OK傳出聚眾鬥毆事件，警方獲報後立即出動快打部隊共15人到場，員警到場後，發現兩派人馬共7人仍持續鬥毆，場面失控混亂，員警立即拔槍對空開了1槍示警，槍聲大作讓鬥毆的7人嚇到，警方見他們停手後，立即出手制伏。

    警方發現7人中有4人受傷，將他們送醫急救，均無生命危險，而3名未受傷的酒客則依現行犯逮捕帶回偵辦；經初步調查，劉姓男子和2名朋友在卡拉OK店包廂裡歡唱時，看到認識、但不熟的巫姓男子等4人坐在卡拉OK店公場唱歌，由於卡拉ok店沒有提供女陪侍，巫男等人自帶3個妹子去唱歌，其中一名妹子被劉姓酒客一方的人認出，未獲同意就坐在妹子旁邊聊天，形同「白嫖」，引發巫男等人不滿，進而引發肢體衝突，全案訊後依刑法傷害、妨害秩序等罪移送橋檢偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

