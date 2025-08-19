柯文哲喊「清廉」竟於市長室收300萬 法界痛批：已違反廉政倫理規範

京華城案開庭，前台北市長柯文哲步下囚車。（記者田裕華攝）

2025/08/19 19:32

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地院今天再度開庭（19日）審理京華城、政治獻金案，前台北市長柯文哲的律師蕭奕弘在庭上辯稱，「博奕教父」陳盈助的親信邱清章給的300萬元，是辦公室裝修費用，否認侵占政治獻金。本報調查，北檢就此部分並未起訴柯文哲侵占，而是認定他在不得收受政治獻金期間仍私下收受，主管機關應依法論處。對此，法界人士痛批，柯文哲擔任市長期間正大光明的在市長室收取300萬元，已違反公務員廉政倫理規範。

今天上午審理時，蕭奕弘於法庭上指出，Excel檔記載的300萬，是前柯文哲競選總部主任、負責辦公室整修的周芳如向邱清章募款，邱清章就柯文哲怎麼運用這筆錢沒有意見，且柯文哲收到錢後馬上轉交給周芳如，並未侵占政治獻金。

民眾黨立委張啓楷受訪時批，北檢又搬石頭砸自己的腳，邱清章在庭上證述，捐款是幫助柯文哲辦公室裝潢，沒有侵占民眾黨政治獻金問題。

不過，本報翻閱起訴書發現，北檢就邱清章贈予的300萬元部分，並未起訴柯文哲侵占政治獻金，而是認定柯在不得收受政治獻金期間，仍私下收受政治獻金，已違反政治獻金法第12條收受期間規定，應依同法第27條按其收受金額處2倍罰鍰，由主管機關依法論處。

對此，法界人士痛批，柯文哲的律師今天在法庭上的辯詞，變相認了柯文哲有收受邱清章的300萬元，而收取時間竟是柯文哲於市長任內，地點更是市長室，且未向政風單位知會或登錄建檔，已明顯違反公務員廉政倫理規範，柯文哲也打破「台北市政府公務員論理規範」第6點，狠狠打臉自己的「清廉」招牌。

根據公務員廉政倫理規範第5點，公務員遇有受贈財物情事，與其職務有利害關係者的餽贈，除前點但書規定外，應予拒絕或退還，並簽報其長官及知會政風機構；無法退還時，應於受贈之日起3日內，交政風機構處理；若與其無職務上利害關係者的餽贈，市價超過正常社交禮俗標準（新台幣3000元）時，應於受贈之日起3日內，簽報其長官，必要時並知會政風機構。

「博奕教父」陳盈助的左右手邱清章以證人身分出庭。（記者田裕華攝）

