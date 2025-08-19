為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    京華城案傳捐款證人 柯文哲：北檢要讓人知道捐錢給民眾黨很危險

    京華城案開庭，前台北市長柯文哲步下囚車準備開庭。（記者田裕華攝）

    京華城案開庭，前台北市長柯文哲步下囚車準備開庭。（記者田裕華攝）

    2025/08/19 19:16

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院今開庭審理前台北市長柯文哲涉京華城等弊案，傳喚和泰大金執行長黃海清作證後，蒞庭檢察官林俊廷結論指出，黃海清的證詞證明，柯文哲隨身碟的「工作簿」記載帳目為事實，是其私人內帳；柯文哲隨後發言說，檢方目的是要讓外界知道，捐錢給民眾黨是很危險的，捐了就會被叫來問。

    柯文哲說，檢方利用他電腦裡的資料，找人來法庭作證，目的是要讓外界民眾知道，捐錢給民眾黨是很危險的，捐了就會被叫來問，「民進黨會比較乾淨嗎？捐錢給民眾黨，就需要一個個被叫來在法庭上羞辱嗎？這是你們的目的嗎？」

    原本坐著的柯文哲這時站起來發言，還要檢察官「你們抬頭看我！林俊言這樣幹，你們同意嗎？所有公務員都說合法，你們圖利罪怎麼敢辦下去？」並對著林俊廷說：「那個被社會認為是（檢察官）林俊言的弟弟的檢察官，你的做法就像網軍、四叉貓一樣，把我電腦裡的資訊一條條翻出來查，一個個個叫來法庭羞辱」。

    柯說，他對這些證人感到很抱歉，蘇一仲80多歲了，一輩子都在正當做生意，卻被叫來上法庭，嚇都嚇死了。

    柯文哲說，他已被押1年，現在心情已經比較平靜，不會太在意，反正多關1個月、3個月也沒差，要不要辦鏡週刊也不是你們可以決定的，這要問你們「後面的後面的人」。

