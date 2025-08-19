友達5年前收購凌華傳內線交易 檢調13路搜凌華約談老董11人

友達5年前收購凌華科技傳內線交易，檢調今日發動搜索並約談凌華1名楊姓工程師。（記者王定傳攝）

2025/08/19 18:03

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，2020年間，面板大廠友達（2409）以每股57元，公開收購工業電腦業者凌華科技（6166）5％至30％股權，怎料，凌華公司劉姓董事長的數名親友、凌華科技工程師、股東涉提前此重大利多消息，於禁止交易期間買賣股票，3團人各自獲利約上百萬元，台北地檢署今指揮調查局新北市調查處兵分13路搜索凌華公司等處，並約談凌華劉姓董事長等11人，全案朝違反證券交易法偵辦。

2020年2月5日，友達宣布將以每股57元作為對價，公開收購凌華已發行普通股6524萬9177股 （約當於凌華已發行普通股股份總數的30.0％），最低收購數量為1087萬4863股（約當凌華已發行普通股股份總數的5.0％），公開收購期間自2020年2月7日至同年3月12日，雙方希望藉此建立工商智慧物聯生態系（Industrial and Commercial AIoT ecosystem）的策略夥伴關係，短短一個月，友達就宣布已達標最低收購的1087萬4863股數。

請繼續往下閱讀...

但檢調獲報，當年雙方各自發布重訊前後，凌華劉姓董事長的數名親友及凌華1名工程師、1名大股東，涉嫌提前此重大利多消息，在禁止交易期間買賣股票，3團人各自獲利都有上百萬元。

檢察官陳昭蓉今日指揮新北處，持法院核發搜索票，搜索劉姓董事長12人住居所及位於凌華公司辦公位置共13處，並通知劉姓董事長及其親友、楊姓工程師、胡姓大股東9名被告及證人2人到場查證，全案朝違反「證交法」內線交易罪嫌偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法