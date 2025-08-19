為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    國民黨金門縣議員許玉昭涉詐領助理費 一審判4年、褫奪公權5年

    金門縣議員許玉昭應執行有期徒刑4年，褫奪公權5年，犯罪所得232萬9845元沒收。（資料照）

    2025/08/19 17:04

    〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨金門縣議員許玉昭涉詐領公費議員助理費違反貪污治罪條例等案件，福建金門地方法院今天宣判，許玉昭應執行有期徒刑4年，褫奪公權5年，犯罪所得232萬9845元沒收。許的助理陳翠琴判有期徒刑1年10月，褫奪公權2年，緩刑3年，向公庫支付10萬元；該案可上訴。

    判決書指出，許玉昭共同犯利用職務機會詐取財物罪等3罪，各處有期徒刑3年8月、3年6月、3年10月，並分別褫奪公權4年、3年、5年。應執行有期徒刑4年，褫奪公權5年。

    判決書指出，許玉昭2002年3月1日起擔任金門縣議會第3屆至第8屆議員，期間許玉昭曾出具聘書等相關資料向議會表示聘用許男、楊女、陳翠琴等擔任公費助理。許男、楊女曾分別於擔任公費助理期間出國，未實際執行助理業務，許玉昭仍持續向議會請領公費助理補助費用。此外，許玉昭聘用陳翠琴任公費助理期間，陳任職於金門某托嬰中心，兼職執行公費助理業務，每月經許玉昭分配，實際領取助理薪資2萬元；另陳又陸續任職金門某托嬰中心及公辦民營托嬰中心，未實際執行助理業務，許玉昭仍持續向議會請領公費助理補助費。

    判決書指出，陳翠琴兼職執行助理業務期間領取部分金額，其餘公費助理補助費都由許玉昭自行或指示不知情外甥提領或轉匯一空，並將款項用於購買茶葉、茶點、伴手禮、防疫用品、收購家戶配酒、老酒、放款、繳納房屋貸款或購置土地及支出商旅整修費等個人用途，共詐領232萬9845元。

