逆轉！鹿港農會理事選舉「手印」選票爭議 法院認定有效票原因曝

2025/08/19 17:12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年2月彰化縣鹿港鎮農會選舉新任理事，「一張選票」可選圈4名候選人，其中一張多按了一個「手印」被認定成「無效票」，導致呂男落選。呂男向彰化地院提出行政訴訟，法院認定，爭議選票雖多按手印，但僅會使該欄位無效，並不會影響到其它欄位，仍為「有效票」。

鹿港鎮農會理事選舉，共有15人參選，要選出9名理事，每張選票可以選圈4人。開票時出現一張爭議票，圈選人在郭、陳、呂、張等4人蓋上「人字章」，另外在鄭姓候選人的欄位上還出現「紅色印記」。農會當時認定「圈選超過4人」，屬於無效票，但呂男主張「紅色印記是不小心沾到印泥，非故意蓋」，若加計這張選票，他與陳姓候選人同為第9高票，必須抽籤決定，但農會逕行認定無效，宣布由陳當選。

法官認為，此紅印是指紋，並非污損，按農會選舉，按捺指印，僅會使該欄位無效，並不會影響到其它欄位，其它欄位已蓋郭、陳、呂、張等4人4人，因此應認定有效票。

法官表示，扣除鄭的欄位，該張爭議票僅圈選4人，這4人的圈選均屬有效。對此判決，鹿港農會僅表示「收到判決書再討論是否上訴」。

