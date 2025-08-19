為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    全國毒性及關注化學物質災害防救實兵演練 機器犬亮相

    「全國毒性及關注化學物質災害防救實兵演練」逼真演練氯氣外洩災害。（記者周敏鴻攝）

    2025/08/19 16:53

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區許多民眾下午接獲2則緊急警報簡訊，還好簡訊開頭有2字「演練」，才讓人放心！桃園市政府今天舉辦「全國毒性及關注化學物質災害防救實兵演練」，模擬蘆竹區1處化學公司倉庫發生氯氣外洩狀況後，在5處分別進行救災、疏散民眾等實兵演練，也發送細胞簡訊提醒民眾疏散避難。

    桃園市有工業區37個，加上桃園國際機場，是全國毒化物列管場所最多、倉儲物流密集的地區，潛在風險高，市府為此舉辦今年度「全國毒性及關注化學物質災害防救實兵演練」，盼能持續優化桃園市的救災計畫。

    實兵演練的模擬狀況是蘆竹區1處化學公司倉庫發生氯氣外洩，逼真呈現災害發生後，倉庫人員受困由消防隊員進入搶救後送醫、氯氣外洩造成周邊居民呼吸道不適須進行疏散避難等，由中央、地方、國軍、民間共44個單位超過300人參與，分別在蘆竹區國泰樹脂公司、林口長庚紀念醫院、蘆竹區公所、海巡署測考中心、後壁厝活動中心等地實兵演練。

    氯氣外洩搶救部分，安排化學偵檢車、重型清毒車、多功能機器人、消防救災機器人、無人地面載具（機器犬）等智慧科技裝備加入搶救，其中機器犬防水防塵、搭配寬頻無線電、具紅外光與多用氣體偵測影像功能外，行動敏捷可爬坡，可減少人員暴露風險，最為吸睛。

    機器犬在「全國毒性及關注化學物質災害防救實兵演練」中參與演練。（記者周敏鴻攝）

    配合「全國毒性及關注化學物質災害防救實兵演練」，許多蘆竹區民眾收到緊急警報簡訊。（記者周敏鴻翻攝）

